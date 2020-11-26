11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят уникальные Террасы белой воды в Китае (фото)
Настоящее чудо природы.
Плоскогорье Байшуй, также известное как Террасы белой воды, является одним из самых значимых и необычных природных достопримечательностей
Расположены террасы на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, в предгорьях снежной горы Хаба. Этот природный каменный комплекс, растянулся в высоту на 140 метров и в ширину — на 160 метров, а его история насчитывает от 2 тысяч до 3 тысяч лет.
Террасы Белой воды представляют из себя большие известняковые ступени, состоящие из карбоната кальция, которые приносит сюда вода, стекающая с гор. За тысячи лет вода размягчила горные породы и оставила на склоне известняковый осадок, который сейчас выглядит как мраморные чаши.
Екатерина Гура