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11:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят уникальные Террасы белой воды в Китае (фото)

Настоящее чудо природы.

Плоскогорье Байшуй, также известное как Террасы белой воды, является одним из самых значимых и необычных природных достопримечательностей Шангри-Лы в китайском регионе Юньнань.

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Расположены террасы на высоте двух тысяч метров над уровнем моря, в предгорьях снежной горы Хаба. Этот природный каменный комплекс, растянулся в высоту на 140 метров и в ширину — на 160 метров, а его история насчитывает от 2 тысяч до 3 тысяч лет.

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Террасы Белой воды представляют из себя большие известняковые ступени, состоящие из карбоната кальция, которые приносит сюда вода, стекающая с гор. За тысячи лет вода размягчила горные породы и оставила на склоне известняковый осадок, который сейчас выглядит как мраморные чаши.

Екатерина Гура

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