12:48 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Девушка показала, чем занимаются четыре ее собаки, оставшись дома одни
«Вы прервали их дебаты».
У пользовательницы TikTok с ником essiem24 живут четыре лабрадора. На днях девушка провела эксперимент, чтобы узнать, как ведут себя питомцы в ее отсутствие. Выяснилось, что вместо игр друг с другом собаки устраивают «концерты» для соседей. И вот как это выглядит:
«У них была встреча», «Вы прервали их дебаты», — пишут под видео. Но некоторые не видят в таком «пении» повода для шуток: «Собака моего соседа по квартире делает то же самое. Это не смешно. Совсем», «Может быть, тревога разлуки? Моя собака делает такое, когда меня нет дома».
Однако по словам хозяйки лабрадоров, ее собаки на самом деле спокойно переносят разлуку: «Они делают это только для привлечения внимания, чтобы увидеть, дома ли мы. Обычно они не проявляют никаких признаков беспокойства».
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