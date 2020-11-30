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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 30 ноября

Киберпонедельник, начало советско-финской войны, пожар в Хрустальном дворце и другие события этого дня в истории.

Киберпонедельник

Дата Киберпонедельника уникальна для каждого года. В этом году день онлайн-распродаж пришелся на 30 ноября.

Киберпонедельник является продолжением Черной пятницы, но уже не в офлайн-магазинах, а в Сети. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам.

Кстати, Киберпонедельник, как и Черная пятница, «родом» из США. Первая подобная массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а термин «Киберпонедельник» год спустя предложил интернет-ресурс Shop.org, представляющий отделение Национальной федерации розничной торговли США.

Победа русского флота у мыса Синоп

30 ноября 1853 года состоялось Синопское сражение, вошедшее в историю как последняя крупная битва парусных флотов времен Крымской войны 1853−1856 годов.

Эскадра вице-адмирала павла Нахимова состояла из шести линейных кораблей и двух фрегатов. Они подошли на расстояние 300−350 метров от турецких кораблей и открыли сокрушительный огонь по противнику.

Сражение длилось четыре с половиной часа. В его ходе удалось уцелеть только одному турецкому пароходу. Эскадра Нахимова же не потеряла ни одного судна. Потери в личном составе составили 37 убитых и 233 раненых, тогда как турки потеряли свыше 3000 человек, а командующий турецкой эскадрой адмирал Осман-паша был взят в плен.

Победа русского флота у мыса Синоп празднуется как День воинской славы России.

Источник: AP 2020

В Лондоне сгорел Хрустальный дворец

30 ноября 1936 года Хрустальный дворец в лондонском Гайд-парке был уничтожен пожаром, точную причину которого тогда так и не установили. Наиболее вероятной версией назвали неисправность электропроводки.

К моменту прибытия первой пожарной машины все здание было охвачено огнем. В тушении пожара задействовали 88 пожарных машин и более 1000 человек. К сожалению, спасти дворец не удалось: на его месте не осталось ничего, кроме двух водонапорных башен, груды искореженного металла и расплавленного стекла.

Уинстон Черчилль так сказал о гибели дворца: «Это конец целой эпохи».

Больше Хрустальный дворец не восстанавливали.

Хрустальный дворец был построен из железа и стекла как выставочный павильон к Первой Всемирной выставке 1851 года. Дворец вмещал до 14 тысяч посетителей. Невиданная в викторианской Англии конструкция из стекла и железа имела грандиозный успех у посетителей выставки и жителей города.

Начало советско-финской войны

Советско-финская война (или «зимняя война») — вооруженный конфликт между СССР и Финляндией, длившийся с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Его причиной стали территориальные разногласия между СССР и Финляндией.

В результате советско-финской войны была достигнута главная стратегическая цель правительства СССР — обезопасить северо-западную границу страны.

Однако ухудшилось международное положение СССР: Лига наций в декабре 1939 года признала Советский Союз агрессором (из-за развязывания войны) и исключила его из своего состава, а на Западе развернулась антисоветская кампания.

Двуглавый орел — герб России

В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. После обсуждения специальная комиссия предложила бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на красном фоне.

Они и были утверждены в качестве государственных символов Указом президента РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября 1993 года.

Золотой двуглавый орел на красном поле ведет свою историю с давних времен. Это один из древних символов борьбы добра со злом и света с тьмой.

Источник: AP 2020

Выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки

30 ноября 1982 года был выпущен шестой студийный альбом американского музыканта Майкла Джексона. Работа над альбомом велась в период с апреля по ноябрь 1982 года на студии в Лос-Анджелесе.

Всего в альбоме девять треков, четыре из которых были написаны самим Джексоном.

Всего за год Thriller стал самым продаваемым альбомом всех времен и остается таковым до сих пор.

На церемонии вручения «Грэмми» 1984 года пластинка получила восемь наград. В 2003 году Thriller занял 20-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone. Альбом был включён в Библиотеку Конгресса как «культурно значимая запись», а видеоклип на песню Thriller — в Национальный реестр кинокартин как «культурно, исторически и эстетически значимый фильм».

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