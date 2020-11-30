00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 30 ноября
Киберпонедельник, начало
Дата Киберпонедельника уникальна для каждого года. В этом году день
Киберпонедельник является продолжением Черной пятницы, но уже не в
Кстати, Киберпонедельник, как и Черная пятница, «родом» из США. Первая подобная массовая
30 ноября 1853 года состоялось Синопское сражение, вошедшее в историю как последняя крупная битва парусных флотов времен Крымской войны 1853−1856 годов.
Эскадра
Сражение длилось четыре с половиной часа. В его ходе удалось уцелеть только одному турецкому пароходу. Эскадра Нахимова же не потеряла ни одного судна. Потери в личном составе составили 37 убитых и 233 раненых, тогда как турки потеряли свыше 3000 человек, а командующий турецкой эскадрой адмирал
Победа русского флота у мыса Синоп празднуется как День воинской славы России.
30 ноября 1936 года Хрустальный дворец в лондонском
К моменту прибытия первой пожарной машины все здание было охвачено огнем. В тушении пожара задействовали 88 пожарных машин и более 1000 человек. К сожалению, спасти дворец не удалось: на его месте не осталось ничего, кроме двух водонапорных башен, груды искореженного металла и расплавленного стекла.
Больше Хрустальный дворец не восстанавливали.
Хрустальный дворец был построен из железа и стекла как выставочный павильон к Первой Всемирной выставке 1851 года. Дворец вмещал до 14 тысяч посетителей. Невиданная в викторианской Англии конструкция из стекла и железа имела грандиозный успех у посетителей выставки и жителей города.
Однако ухудшилось международное положение СССР: Лига наций в декабре 1939 года признала Советский Союз агрессором (из-за развязывания войны) и исключила его из своего состава, а на Западе развернулась антисоветская кампания.
В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. После обсуждения специальная комиссия предложила
Они и были утверждены в качестве государственных символов Указом президента РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября 1993 года.
Золотой двуглавый орел на красном поле ведет свою историю с давних времен. Это один из древних символов борьбы добра со злом и света с тьмой.
30 ноября 1982 года был выпущен шестой студийный альбом американского музыканта Майкла Джексона. Работа над альбомом велась в период с апреля по ноябрь 1982 года на студии в
Всего за год Thriller стал самым продаваемым альбомом всех времен и остается таковым до сих пор.
На церемонии вручения «Грэмми» 1984 года пластинка получила восемь наград. В 2003 году Thriller занял 20-е место в списке «500 величайших альбомов всех времён» по версии журнала Rolling Stone. Альбом был включён в Библиотеку Конгресса как «культурно значимая запись», а видеоклип на песню Thriller — в Национальный реестр кинокартин как «культурно, исторически и эстетически значимый фильм».