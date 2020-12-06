Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 6 декабряОткрытие Колумбом острова Гаити, дворцовый переворот в России, авиакатастрофа в Иркутске и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 декабря

Открытие Колумбом острова Гаити, дворцовый переворот в России, авиакатастрофа в Иркутске и другие события этого дня в истории.

Христофор Колумб открыл остров Гаити

6 декабря 1492 года, спустя 40 дней после открытия Хуаны (сейчас — Куба), в 100 километрах от нее испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл остров Гаити.

Изначально остров был назван Эспаньола, то есть Испанский, поскольку его берега напоминали ландшафты испанской Кастилии. В 1677 году Гаити перешел под контроль французов, местное население было уничтожено и заменено на африканских рабов. С 1804 года на острове началась борьба за власть, в результате чего появилось два независимых государства. В 1825 году Франция признала независимость Гаити. В 1915—1934 годах остров был оккупирован войсками США. Сейчас на Гаити находятся два государства — Доминиканская Республика и Республика Гаити.

Дворцовый переворот в Российской империи

В результате дворцового переворота в ночь на 6 декабря 1741 года с российского престола был свергнут годовалый Иван VI вместе с матерью-регентшей Анной Леопольдовной. У власти оказалась дочь Петра I и Екатерины I — Елизавета. При ее правлении произошла замена немецкого господства при русском дворе на французское — французская речь и культура стали неотъемлемой частью жизни элиты того времени. Правление Елизаветы длилось 20 лет, вплоть до ее кончины 25 декабря 1761 года.

Источник: AP 2020

Археологи нашли в Египте знаменитый бюст Нефертити

В этот день в 1912 году произошло важное культурное событие. При раскопках в египетской Амарне на месте древнего города Ахетатона группа немецких археологов под руководством Людвига Борхардта нашла знаменитый бюст Нефертити, супруги фараона Эхнатона, правившего в Древнем Египте приблизительно в 1351−1334 годах до нашей эры.

Бюст в натуральную величину находился в одном из помещений в доме древнеегипетского скульптора Тутмоса вместе с десятками других скульптур, изображавших фараона Эхнатона и его приближенных. Найденный артефакт был в очень хорошем состоянии — у скульптуры пострадали только уши и отсутствовала вкладка левого глаза. И по сей день бюст Нефертити — это самое известное ее изображение.

Расстрел студенток в политехническом институте Монреаля

6 декабря 1989 года около пяти часов вечера в корпусе инженерного факультета Политехнического института Монреаля произошла массовая стрельба. Жертвами трагедии стали девушки — 14 из них погибли и еще 14 были тяжело ранены.

Стрелком оказался 25-летний Марк Лепин, который после приезда полиции к институту покончил с собой. Мотивом преступления стала ненависть к феминизму — об этом свидетельствовала найденная в его кармане предсмертная записка. Это происшествие считалось крупнейшим массовым убийством в истории Канады до теракта в Новой Шотландии в апреле 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Авиакатастрофа в Иркутске

6 декабря 1997 года военно-транспортный самолет Ан-124, перевозивший во Вьетнам два истребителя Су-27УБК общей массой 40 тонн, уже через пару секунд после взлета рухнул на жилые кварталы в Иркутске. В результате аварии был разрушен дом № 45 по улице Гражданской, существенно пострадал дом № 120 по улице Мира и находившееся неподалеку здание детского дома.

В катастрофе погибли все находившиеся на борту самолета 23 человека, а также 49 человек на земле, в том числе 14 детей. Причиной аварии была названа чрезмерная перегрузка самолета, из-за чего у него отказали сразу три двигателя.

Во время загрузки произошла ошибка.
В США призвали остановить строительство «Северного потока — 2»
Выявлена первая устойчивая к антителам мутация коронавируса
Утверждена предельная отпускная цена для вакцины «Спутник V»
Суд в Одессе лишил русский язык статуса регионального
На дне Балтийского моря нашли шифровальную машину «Энигма»
Умер чемпион Европы по футболу Виктор Понедельник
Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории
Здоровье
Как в Китае побороли коронавирус Принятые меры позволяют с марта удерживать заболеваемость COVID-19 на исключительно низком уровне.
Авто
Тест-драйв BMW X6 и Mercedes-AMG GLE Coupe – какой немец круче? За каждый из этих купеобразных премиум-кроссоверов нужно отдать не меньше 6 миллионов рублей. Выясняем, кто из них стоит своих денег
Новости партнеров
Американский политик рассказал о целях сотрудничества Навального с ЦРУ
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Популярные темы на «Детях»
Задолбали жаловаться((( 201
Всё лучшее - детям? Про подарки на НГ и прочее, и прочее... 138
Алиса, имя для дочки 135
да, да, самый сложный выбор-опять про имена 118
Новости партнеров
Выборы в Госдуму России: количество наблюдателей будет рекордным
Ближайшую соратницу Навального вновь поймали на лжи
Якобы отравленный блогер лукавит и недоговаривает – полный разбор
Президент России посоветовал гражданам видеть будущее, а не жить прошлым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь