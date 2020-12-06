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День в истории: 6 декабря
Открытие Колумбом острова Гаити, дворцовый переворот в России, авиакатастрофа в Иркутске и другие события этого дня в истории.
6 декабря 1492 года, спустя 40 дней после открытия Хуаны (сейчас — Куба), в 100 километрах от нее испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл остров Гаити.
Изначально остров был назван Эспаньола, то есть Испанский, поскольку его берега напоминали ландшафты испанской Кастилии. В 1677 году Гаити перешел под контроль французов, местное население было уничтожено и заменено на африканских рабов. С 1804 года на острове началась борьба за власть, в результате чего появилось два независимых государства. В 1825 году Франция признала независимость Гаити. В 1915—1934 годах остров был оккупирован войсками США. Сейчас на Гаити находятся два государства — Доминиканская Республика и Республика Гаити.
В результате дворцового переворота в ночь на 6 декабря 1741 года с российского престола был свергнут годовалый Иван VI вместе с
В этот день в 1912 году произошло важное культурное событие. При раскопках в египетской Амарне на месте древнего города Ахетатона группа немецких археологов под руководством Людвига Борхардта нашла знаменитый бюст Нефертити, супруги фараона Эхнатона, правившего в Древнем Египте приблизительно в 1351−1334 годах до нашей эры.
Бюст в натуральную величину находился в одном из помещений в доме древнеегипетского скульптора Тутмоса вместе с десятками других скульптур, изображавших фараона Эхнатона и его приближенных. Найденный артефакт был в очень хорошем состоянии — у скульптуры пострадали только уши и отсутствовала вкладка левого глаза. И по сей день бюст Нефертити — это самое известное ее изображение.
6 декабря 1989 года около пяти часов вечера в корпусе инженерного факультета Политехнического института Монреаля произошла массовая стрельба. Жертвами трагедии стали девушки — 14 из них погибли и еще 14 были тяжело ранены.
Стрелком оказался 25-летний Марк Лепин, который после приезда полиции к институту покончил с собой. Мотивом преступления стала ненависть к феминизму — об этом свидетельствовала найденная в его кармане предсмертная записка. Это происшествие считалось крупнейшим массовым убийством в истории Канады до теракта в Новой Шотландии в апреле 2020 года.
6 декабря 1997 года
В катастрофе погибли все находившиеся на борту самолета 23 человека, а также 49 человек на земле, в том числе 14 детей. Причиной аварии была названа чрезмерная перегрузка самолета,