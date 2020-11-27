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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кортни Кокс повторила танец из «Друзей» с индейкой на голове (видео)

Коронный номер.

Фанаты сериала «Друзья» каждый День благодарения вспоминают забавную сцену с Кортни Кокс, где она танцует с индейкой на голове.

При этом многие публикуют гифки на странице актрисы и просят ее повторить номер на бис. В этом году Кортни наконец сдалась и выполнила их просьбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса надеется, что после этого все от нее наконец отстанут. Но, вероятно, она только подлила масла в огонь.

«Ты сделала это!» — пришла в восторг Лиза Кудроу, коллега по сериалу.

«Люблю тебя, сестра!» — прокомментировала видео актриса Риз Уизерспун.

Анна Лысенко

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