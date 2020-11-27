13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кортни Кокс повторила танец из «Друзей» с индейкой на голове (видео)
Коронный номер.
Фанаты сериала «Друзья» каждый День благодарения вспоминают забавную сцену с Кортни Кокс, где она танцует с индейкой на голове.
При этом многие публикуют гифки на странице актрисы и просят ее повторить номер на бис. В этом году Кортни наконец сдалась и выполнила их просьбу.
Актриса надеется, что после этого все от нее наконец отстанут. Но, вероятно, она только подлила масла в огонь.
«Ты сделала это!» — пришла в восторг Лиза Кудроу, коллега по сериалу.
«Люблю тебя, сестра!» — прокомментировала видео актриса Риз Уизерспун.
Анна Лысенко