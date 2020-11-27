17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сингапуре дикий кабан отобрал у велосипедисток еду (видео)
Ароматные слойки с карри он вытащил из велосипедной корзины.
Забавный случай произошел с жительницей Сингапура Тришей Юэн Тоу и ее подругами в конце ноября. Девушки катались на велосипедах на острове Убин, который расположен недалеко от города. С собой они взяли разные снеки для перекуса, и именно они стали главной приманкой для голодного дикого кабана.
Почуяв запах ароматных слоек, кабан вышел из леса и перегородил девушкам дорогу. Он очень настойчиво обнюхал велосипед и, определив местоположение вкусняшек, встал на задние лапы и вытащил из корзины пакет с едой.
Вместе с добычей кабан скрылся в лесу, а девушкам на память осталось забавное видео, которым они поделились в соцсетях. Спустя несколько дней после публикации на Facebook видео стало вирусным и разлетелось по соцсетям.
Екатерина Гура