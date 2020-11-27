Опубликовано 李若彤粉丝fb Понедельник, 23 ноября 2020 г.
18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
54-летнюю актрису из Гонконга в соцсетях приняли за школьницу (фото)
Кажется, она разгадала тайну вечной молодости
Гонконгская актриса Карман Ли очень популярна у себя в стране, но за ее пределами она прославилась лишь в конце ноября этого года, когда ее фотографии стали вирусными в соцсетях.
Дело в том, что руководство школы, в которой она
Глядя на фото звезды, сложно поверить в ее настоящий возраст. Неудивительно, что ее фото настолько впечатлили пользователей соцсетей, пишет Daily Mail.
Свой секрет молодости актриса не скрывает. Она советует не загорать, всегда увлажнять кожу, есть орехи, пить много воды и поддерживать тело с помощью физических упражнений.
Екатерина Гура