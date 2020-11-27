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18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

54-летнюю актрису из Гонконга в соцсетях приняли за школьницу (фото)

Кажется, она разгадала тайну вечной молодости

Гонконгская актриса Карман Ли очень популярна у себя в стране, но за ее пределами она прославилась лишь в конце ноября этого года, когда ее фотографии стали вирусными в соцсетях.

Дело в том, что руководство школы, в которой она когда-то училась, подарило ей школьную форму тех времен, и актриса решила примерять наряд. Удивительно, но маленькое платье отлично село на Карман, особенно учитывая тот факт, что в этом году актрисе исполнилось уже 54 года.

Опубликовано 李若彤粉丝fb Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Глядя на фото звезды, сложно поверить в ее настоящий возраст. Неудивительно, что ее фото настолько впечатлили пользователей соцсетей, пишет Daily Mail.

Опубликовано 李若彤粉丝fb Воскресенье, 8 ноября 2020 г.

Свой секрет молодости актриса не скрывает. Она советует не загорать, всегда увлажнять кожу, есть орехи, пить много воды и поддерживать тело с помощью физических упражнений.

Екатерина Гура

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