14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, какие люди более терпеливые
Открытие поможет разработать эффективные антидепрессанты.
Исследователи из Японии установили, что терпеливость — не просто черта характера. Уровень серотонина в мозгу определяет, способен ли человек спокойно ожидать награды или же стремится к мгновенному удовольствию.
В исследовании, обнародованном в Science Advances, ученые из Окинавского института науки и технологий описывают свои эксперименты на мышах. Сперва они обучили животных выполнять определенное действие за еду. Мыши засовывали мордочки в отверстия, за что им полагалось угощение. Когда у животных выработался рефлекс, ученые прекратили давать им награду.
Команда обнаружила, что выброс серотонина в области мозга, называемой ядрами шва, где находятся скопления нейронов, увеличивал время, в течение которого мыши были способны ждать еду, не зная наверняка, получат ли ее. Такой же эффект возникал и при высвобождении серотонина в орбитофронтальной коре.
Серотонин — один из самых известных нейромодуляторов поведения, помогающий регулировать настроение, циклы сна и бодрствования, а также аппетит, напомнили ученые. Исследование показало, что он также играет решающую роль в развитии терпения.
Понимание того, как серотонин влияет на различные области мозга, может помочь улучшить разработку антидепрессантов, надеются исследователи.
Анна Лысенко