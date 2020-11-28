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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, какие люди более терпеливые

Открытие поможет разработать эффективные антидепрессанты.

Источник: AP 2020

Исследователи из Японии установили, что терпеливость — не просто черта характера. Уровень серотонина в мозгу определяет, способен ли человек спокойно ожидать награды или же стремится к мгновенному удовольствию.

В исследовании, обнародованном в Science Advances, ученые из Окинавского института науки и технологий описывают свои эксперименты на мышах. Сперва они обучили животных выполнять определенное действие за еду. Мыши засовывали мордочки в отверстия, за что им полагалось угощение. Когда у животных выработался рефлекс, ученые прекратили давать им награду.

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Команда обнаружила, что выброс серотонина в области мозга, называемой ядрами шва, где находятся скопления нейронов, увеличивал время, в течение которого мыши были способны ждать еду, не зная наверняка, получат ли ее. Такой же эффект возникал и при высвобождении серотонина в орбитофронтальной коре.

Серотонин — один из самых известных нейромодуляторов поведения, помогающий регулировать настроение, циклы сна и бодрствования, а также аппетит, напомнили ученые. Исследование показало, что он также играет решающую роль в развитии терпения.

Понимание того, как серотонин влияет на различные области мозга, может помочь улучшить разработку антидепрессантов, надеются исследователи.

Анна Лысенко

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