15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Церковь в Чикаго раздала прихожанам пиво вместо венков
Изменили обычай
Церковь «Гилеад» в американском городе Чикаго ежегодно в начале адвента раздает прихожанам рождественские венки. В этом году традицию решили немного изменить: с людьми поделились пивом из соседней пивоварни, сообщает RNS.
«Гилеад» описывает себя как «прогрессивное, инклюзивное, творческое сообщество христианской веры». В церкви не собираются становится «пивным обществом», говорит пастор, но считают своим долгом прислушиваться к нуждам людей.
В «Гилеаде» говорят, что в непростом 2020 году люди часто не могут дождаться конца изнуряющей рабочей недели, как и конца года в целом. Пиво послужит символом не только отдыха, но и надежды на изменения.
Кроме того, добавляет пастор, многие молодые люди не раз бывали в пивоварне, а вот в церкви — никогда. Возможно, теперь они «зайдут в гости».
Анна Лысенко