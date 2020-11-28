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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Церковь в Чикаго раздала прихожанам пиво вместо венков

Изменили обычай из-за непростого года.

Церковь «Гилеад» в американском городе Чикаго ежегодно в начале адвента раздает прихожанам рождественские венки. В этом году традицию решили немного изменить: с людьми поделились пивом из соседней пивоварни, сообщает RNS.

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«Гилеад» описывает себя как «прогрессивное, инклюзивное, творческое сообщество христианской веры». В церкви не собираются становится «пивным обществом», говорит пастор, но считают своим долгом прислушиваться к нуждам людей.

В «Гилеаде» говорят, что в непростом 2020 году люди часто не могут дождаться конца изнуряющей рабочей недели, как и конца года в целом. Пиво послужит символом не только отдыха, но и надежды на изменения.

Кроме того, добавляет пастор, многие молодые люди не раз бывали в пивоварне, а вот в церкви — никогда. Возможно, теперь они «зайдут в гости».

Анна Лысенко

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