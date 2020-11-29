12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показала суровую красоту российской Арктики
Завораживающие кадры из Сибири.
Фотограф Евгения Арбугаева прославилась на весь мир снимками российской Арктики.
Девушка сотрудничает с журналом National Geographic, к тому же, прямо сейчас в Лондоне проходит выставка ее фоторабот «Гиперборея». На ней представлены невероятные пейзажи, снятые во время полярной ночи в Сибири.
Арбугаева выросла в Якутске, а сейчас живет за рубежом. Периодически она возвращается на родину, чтобы снимать завораживающую красоту Севера. Евгения долго изучает свои объекты, чтобы понять их глубже.
Например, в одном из своих проектов она путешествовала с сибирскими искателями бивней мамонтов и долго завоевывала их доверие. А с 2010 года Арбугаева регулярно приезжает в якутский поселок Тикси, в котором родилась.
Анна Лысенко