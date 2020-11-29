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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показала суровую красоту российской Арктики

Завораживающие кадры из Сибири.

Фотограф Евгения Арбугаева прославилась на весь мир снимками российской Арктики.

Девушка сотрудничает с журналом National Geographic, к тому же, прямо сейчас в Лондоне проходит выставка ее фоторабот «Гиперборея». На ней представлены невероятные пейзажи, снятые во время полярной ночи в Сибири.

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Арбугаева выросла в Якутске, а сейчас живет за рубежом. Периодически она возвращается на родину, чтобы снимать завораживающую красоту Севера. Евгения долго изучает свои объекты, чтобы понять их глубже.

Например, в одном из своих проектов она путешествовала с сибирскими искателями бивней мамонтов и долго завоевывала их доверие. А с 2010 года Арбугаева регулярно приезжает в якутский поселок Тикси, в котором родилась.

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Анна Лысенко

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