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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Краснодара создал самый маленький велосипед в мире (видео)

Сейчас мастер ждет официального подтверждения от представителей Книги рекордов Гиннеса.

Сергей Дашевский из Краснодара уже много лет увлекается созданием велосипедов. Но славу ему принесли не инновационные модели, а крохотные. В 2019 году мастер установил рекорд России, сконструировав самый маленький велосипед, на котором можно передвигаться. Действующая модель в высоту достигает всего 19 сантиметров и спокойно помещается в ладони.

Дашевский подал запрос в Книгу рекордов Гиннеса — его изобретение претендует на звание самого маленького велотранспорта в мире. К сожалению, из-за пандемии рассмотрение заявки затянулось, но мастер не сидит сложа руки и уже конструирует новую модель меньшего размера.

Екатерина Гура

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