16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Краснодара создал самый маленький велосипед в мире (видео)
Сейчас мастер ждет официального подтверждения от представителей Книги рекордов Гиннеса.
Сергей Дашевский из Краснодара уже много лет увлекается созданием велосипедов. Но славу ему принесли не инновационные модели, а крохотные. В 2019 году мастер установил рекорд России, сконструировав самый маленький велосипед, на котором можно передвигаться. Действующая модель в высоту достигает всего 19 сантиметров и спокойно помещается в ладони.
Дашевский подал запрос в Книгу рекордов Гиннеса — его изобретение претендует на звание самого маленького велотранспорта в мире. К сожалению,
Екатерина Гура