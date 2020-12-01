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10:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Загадочный монолит с узорами появился на поле в Румынии

До этого похожий объект исчез из пустыни в США

Спустя несколько дней после того, как из пустыни в штате Юта внезапно пропал таинственный монолит, который был случайно найден учеными с вертолета, похожий металлический объект появился в Румынии.

Находку обнаружили местные жители возле города Пьятра-Нямц. Румынский монолит отличается от американского: он выше (почти четыре метра в высоту), а на его корпусе нарисованы узоры. Объект расположен в нескольких метрах от руин древней крепости Петродава, а одна из его сторон повернута к священной горе Чахлэу.

У монолита из Юты были видны неровности, а румынский выглядит как скучный арт-проект, который плохо сварили. Такую текстуру явно сделали с помощью шлифовального станка — это можно увидеть на двери каждой квартиры в Бушуике. Инопланетяне, пожалуйста, научитесь полировать.
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Румынские власти объяснить появление объекта не смогли. Представительница органа по вопросам культуры и исторического наследия Нямца Роксана Жосану сообщила, что монолит установлен на охраняемой территории, представляющей археологическую ценность, и на установку чего-либо в этом районе сначала нужно получить разрешение Министерства культуры.

После обнаружения объекта пользователи соцсетей разделились во мнениях. Одни решили, что неизвестные румынские мастера решили прославиться за счет американского монолита, а другие были уверены, что оба объекта являются арт-инсталляцией или хорошо продуманной рекламной кампанией, пишет Daily Mail.

Напомним, что загадочный металлический монолит высотой около трех метров обнаружили в пустыне американского штата Юта. Точное местоположение находки не сообщалось, но пользователи соцсетей быстро его нашли, и к объекту стали приезжать туристы. Через несколько дней монолит таким же загадочным образом исчез.

Екатерина Гура

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