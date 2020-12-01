*The X-Files theme intensifies*https://t.co/B8KoemQvRw— 9GAG (@9GAG) December 1, 2020
10:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Загадочный монолит с узорами появился на поле в Румынии
До этого похожий объект исчез из пустыни в США
Спустя несколько дней после того, как из пустыни в штате Юта внезапно пропал таинственный монолит, который был случайно найден учеными с вертолета, похожий металлический объект появился в Румынии.
Находку обнаружили местные жители возле города
Румынские власти объяснить появление объекта не смогли. Представительница органа по вопросам культуры и исторического наследия Нямца Роксана Жосану сообщила, что монолит установлен на охраняемой территории, представляющей археологическую ценность, и на установку
После обнаружения объекта пользователи соцсетей разделились во мнениях. Одни решили, что неизвестные румынские мастера решили прославиться за счет американского монолита, а другие были уверены, что оба объекта являются
Напомним, что загадочный металлический монолит высотой около трех метров обнаружили в пустыне американского штата Юта. Точное местоположение находки не сообщалось, но пользователи соцсетей быстро его нашли, и к объекту стали приезжать туристы. Через несколько дней монолит таким же загадочным образом исчез.
Екатерина Гура