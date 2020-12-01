Ученые узнали, как затонула «британская Атлантида»

В период последнего оледенения Британия была соединена с материком массивом суши, который ученые прозвали Доггерлендом.
В эпоху мезолита Доггерленд в Северном море представлял собой сочетание пологих холмов, болот, лесистых долин и был населен людьми, которые охотились на богатую местную фауну. А затем произошла катастрофа, превратившая Доггерленд в «британскую Атлантиду».
Участок суши оказался затоплен, скорее всего, в результате мощного цунами. Рыболовные траулеры, работающие в этом районе, периодически поднимают со дна кости мамонтов, львов и других животных, а также доисторические инструменты и оружие.
В новом исследовании ученые из европейского проекта Lost Frontiers в очередной раз проанализировали находки, чтобы понять, как именно затонул Доггерленд, пишет Antiquity. Они изучали остатки растений, отложения из кернов и анализировали топографию региона.
Исследование показало, что цунами, вызванное серией древних оползней, известных как Стурегга, накрыло 40 км суши Доггерленда. Густые леса и возвышенности немного уменьшили интенсивность волны, так что Доггерленд просуществовал еще немало столетий как архипелаг.
Исследователи предполагают, что уцелевшие острова могли сыграть ключевую роль в доисторическую эпоху. Например, они могли быть отправной точкой для распространения сельского хозяйства на остальную часть Британии. Последний остров на месте архипелага просуществовал по крайней мере до V тысячелетия до н. э.
Полученные данные также подтверждают выводы других исследователей о том, что в будущем цунами в Северном море могут повторяться.