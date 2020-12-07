15:08 (мск)
Кому-то везет, но не мне: как часто выигрывают в лотерею в России?
В новостях часто пишут о людях, выигравших в лотерею. Одни
В Советском Союзе участие в лотерее было обычным делом. В «Спринте» можно было выиграть «Волгу», а за «Спортлото» по выходным наблюдала вся страна. Но покупают ли россияне лотерейные билеты так же часто в наши дни?
В 90-е и нулевые появилось много частных организаторов,
В 2014 году в лотереях участвовало только 4% взрослого населения, а в 2018 году — уже 27%, говорит статистика. Внушительные цифры! Но как часто и сколько выигрывают в лотереях?
Если просмотреть статистику за последние пять лет, данные впечатляют. За этот период количество выигрышных билетов составило больше 511 миллионов.
Конечно, речь идет об очень разных суммах. Одни выигрывают 100 рублей, другие — миллион.
За первое полугодие 2020 года количество выигрышных билетов составило почти 92 миллиона. Больше 1 миллиона рублей за это время выиграли 517 жителей нашей страны.
Самый крупный выигрыш в России за все время вручили совсем недавно. 1 января 2020 года участники с замиранием сердца следили за розыгрышем в прямом эфире новогоднего тиража «Русского лото».
Семья покупала лотерейные билеты нечасто — несколько раз в год по праздникам.
В конце августа 2020 года житель Перми выиграл в лотерею «Гослото «4 из 20» 545,9 миллионов рублей и стал мультимиллионером. Это вторая по величине сумма, выигранная
На третьем месте в пятерке крупнейших выигрышей в России — приз, доставшийся 63-летней жительнице Воронежской области в ноябре 2017 года. Женщина выиграла 506 миллионов рублей, купив билет «Русского лото» в одном из отделений «Почты России».
По 500 миллионов рублей выиграли в 2019 году жительница
Как показала статистика, россияне действительно часто участвуют в лотереях, выигрывая небольшие и средние суммы, но выиграть многомиллионный суперприз тоже реально. Увы, волшебной формулы, чтобы заполучить его, не существует.
Можно пытаться рассчитать вероятность выпадения тех или иных чисел, но заранее выигрышную комбинацию не предскажет никто.
Поэтому единственный способ увеличить свои шансы — просто купить билет.