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15:08 (мск)

Кому-то везет, но не мне: как часто выигрывают в лотерею в России?

В новостях часто пишут о людях, выигравших в лотерею. Одни наконец-то покупают квартиру, другие — автомобиль, третьи открывают накопительный счет в банке для безбедной пенсии. Но как часто происходит подобное? Вытянуть выигрышный билет может кто угодно или везет только невероятным счастливчикам? Если вооружиться статистикой, можно найти ответы на эти вопросы.

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Сколько россиян играет в лотерею

В Советском Союзе участие в лотерее было обычным делом. В «Спринте» можно было выиграть «Волгу», а за «Спортлото» по выходным наблюдала вся страна. Но покупают ли россияне лотерейные билеты так же часто в наши дни?

В 90-е и нулевые появилось много частных организаторов, из-за чего доверие к лотереям упало. Однако в последние годы число участников стремительно растет. Дело в том, что в 2014-м вступили в силу поправки к закону «О лотереях», запрещающие частные лотереи. Доверие к сфере постепенно снова возросло, люди стали играть в государственные лотереи.

В 2014 году в лотереях участвовало только 4% взрослого населения, а в 2018 году — уже 27%, говорит статистика. Внушительные цифры! Но как часто и сколько выигрывают в лотереях?

Часто ли попадаются выигрышные билеты

Если просмотреть статистику за последние пять лет, данные впечатляют. За этот период количество выигрышных билетов составило больше 511 миллионов.

Конечно, речь идет об очень разных суммах. Одни выигрывают 100 рублей, другие — миллион.

Только за последние пять лет общая сумма выигрышей составила более 113 миллиардов рублей. Всего же благодаря лотереям более 5000 россиян стали рублевыми миллионерами.

За первое полугодие 2020 года количество выигрышных билетов составило почти 92 миллиона. Больше 1 миллиона рублей за это время выиграли 517 жителей нашей страны.

Крупнейшие выигрыши в российских лотереях

Самый крупный выигрыш в России за все время вручили совсем недавно. 1 января 2020 года участники с замиранием сердца следили за розыгрышем в прямом эфире новогоднего тиража «Русского лото».

Главный приз — 1 миллиард рублей. Он достался жительнице Подмосковья, получившей лотерейный билет в подарок от своей дочери.

Семья покупала лотерейные билеты нечасто — несколько раз в год по праздникам.

В конце августа 2020 года житель Перми выиграл в лотерею «Гослото «4 из 20» 545,9 миллионов рублей и стал мультимиллионером. Это вторая по величине сумма, выигранная когда-либо в России. Пермяк купил билет в мобильном приложении.

На третьем месте в пятерке крупнейших выигрышей в России — приз, доставшийся 63-летней жительнице Воронежской области в ноябре 2017 года. Женщина выиграла 506 миллионов рублей, купив билет «Русского лото» в одном из отделений «Почты России».

По 500 миллионов рублей выиграли в 2019 году жительница Санкт-Петербурга и житель Свердловской области в новогоднем розыгрыше «Русского лото».

Что сделать, чтобы повезло

Как показала статистика, россияне действительно часто участвуют в лотереях, выигрывая небольшие и средние суммы, но выиграть многомиллионный суперприз тоже реально. Увы, волшебной формулы, чтобы заполучить его, не существует.

Можно пытаться рассчитать вероятность выпадения тех или иных чисел, но заранее выигрышную комбинацию не предскажет никто.

В лотерее все решает случай.

Поэтому единственный способ увеличить свои шансы — просто купить билет.

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