15:10 (мск)
Истории людей, выигравших в знаменитой лотерее
Рассказываем об участниках лотереи, жизнь которых изменилась после победы в новогодних розыгрышах «Русского лото».
Новости часто пестрят заголовками историй об участниках лотерей, которые выиграли крупный приз, впервые купив билет. У Константина другая история. В детстве он любил играть в лото с бабушкой, а когда повзрослел начал играть в «Русское лото». Со временем лотерея стала его хобби. Константин рассказывает, что решил участвовать в новогоднем розыгрыше с верой в победу.
«На Новый год говорили, что там будет оставаться два бочонка, и я решил, что шансов больше. Должно же
Благодаря выигрышу семья из Подмосковья закрыла свои кредиты и помогла с этим родственникам. Оставшуюся сумму потратили на отдых в Крыму. Константин, который работает
Татьяна — оператор диспетчерской службы на автостанции. Однажды вместе с семьёй она пошла в торговый центр, где увидела стойку с лотерейными билетами. «Новогодний розыгрыш, а вдруг сказки бывают, и нам должно повезти?», — вспоминает свои мысли победительница новогоднего тиража «Русского лото».
Татьяна купила пять билетов, но при этом не следила за розыгрышем в прямом эфире. Про выигрыш семья узнала, проверив билет на сайте «Столото». Серебренниковы выиграли 1 000 000 рублей.
Когда увидели сумму на экране телефона, были в шоке всей семьей. Несколько раз перепроверяли билет. Даже нули пересчитывали. Наша победа — чудо, не иначе!
Победа в новогоднем розыгрыше позволила семье переехать в собственную просторную квартиру. Муж Татьяны видит новые перспективы после переезда, Серебренниковы специально выбрали жилье в Адыгее, которое находится «буквально на расстоянии вытянутой руки» от Краснодара. Выигрыш он характеризует как «счастье от новогодней звезды» и надеется на новые победы в лотерее.
Среди выигравших в лотерею есть сторонники разных победных стратегий. Одни покупают первый попавшийся билет, другие планируют покупку определенного количества билетов, тщательно выбирая место и день покупки. Билет на новогодний тираж «Русского лото» оказался счастливым для Надежды Домбровской из Марий Эл.
Как говорят, осознание мечты — первый шаг к ее воплощению. Победительница вспоминает, что перед участием в новогоднем розыгрыше загадывала желание: «Хочу выиграть квартиру».
«С воодушевлением смотрела трансляцию розыгрыша по телевизору 1 января. Но проверить все билеты не успела. Поэтому сделала это чуть позднее в интернете. Когда увидела, что один билет выигрышный, не сразу поверила своим глазам. Раз десять набирала его номер, чтобы удостовериться», — рассказывает Домбровская.
«И мы считали нули полночи, будто бы могли ошибиться. И сразу же в голову пришло, что купим квартиру», — говорит Надежда. Надежда вместе с дочерью уже выбрала понравившуюся квартиру в черте города. «Топить печку не надо. Дрова заготавливать не надо. Здесь все есть, живи и радуйся», — описывает новое жилье Надежда.
Сейчас победительница лотереи на пенсии. Она замужем, у нее с супругом двое детей и трое внуков. Свободное время Надежда любит проводить на даче.
Николай Вологжанин — офицер в отставке, сейчас на пенсии. Участвует в лотереях еще с советских времен. В 2019 году он выиграл 1 000 000 рублей в новогоднем тираже «Русского лото».
Накануне выигрыша было предчувствие победы. Внутренний голос подсказывал, что меня ждет
какой-тосюрприз.
Николай зашел на почту по дороге в продуктовый магазин и купил четыре билета. Жена Николая Любовь Павловна позднее проверила билет в интернете.
«Мы выиграли потому, что хотели помочь детям, мы часто об этом говорили. Также недавно отметили 45 лет совместной жизни», — рассуждает о причинах везения супруга счастливчика.
Николай Матвеевич с супругой поделились выигрышем с детьми и внуками. Сын победителя Андрей Вологжанин говорит, что после этого поверил в чудеса и сам стал покупать лотерейные билеты — есть мотивация для новых побед.