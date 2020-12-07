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15:10 (мск)

Истории людей, выигравших в знаменитой лотерее

Рассказываем об участниках лотереи, жизнь которых изменилась после победы в новогодних розыгрышах «Русского лото».

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Константин Деркач, Подмосковье
Выигрыш 1 000 000 ₽

Новости часто пестрят заголовками историй об участниках лотерей, которые выиграли крупный приз, впервые купив билет. У Константина другая история. В детстве он любил играть в лото с бабушкой, а когда повзрослел начал играть в «Русское лото». Со временем лотерея стала его хобби. Константин рассказывает, что решил участвовать в новогоднем розыгрыше с верой в победу.

«На Новый год говорили, что там будет оставаться два бочонка, и я решил, что шансов больше. Должно же всё-таки хоть раз повезти, и тут такой подарок классный на Новый год. Выиграли целый миллион. Думаю, что оптимистам везёт, я и сам оптимист — поэтому повезло», — говорит победитель прошлого новогоднего розыгрыша «Русского лото».

Благодаря выигрышу семья из Подмосковья закрыла свои кредиты и помогла с этим родственникам. Оставшуюся сумму потратили на отдых в Крыму. Константин, который работает водителем-слесарем аварийно-восстановительных работ, говорит, что до новогоднего выигрыша возможности путешествовать просто не было. Отдых помог вырваться из серых будней, открыть новые места, провести время с семьей и снова испытать ощущение праздника.

Константин вспоминает, как следил за ходом новогоднего тиража по ТВ: «Зачеркнул быстро все числа и подумал, что нечаянно отметил лишнее. У меня в голове не укладывалось, что именно мне могло так повезти».

Татьяна Серебреникова, Краснодарский край
Выигрыш 1 000 000 ₽

Татьяна — оператор диспетчерской службы на автостанции. Однажды вместе с семьёй она пошла в торговый центр, где увидела стойку с лотерейными билетами. «Новогодний розыгрыш, а вдруг сказки бывают, и нам должно повезти?», — вспоминает свои мысли победительница новогоднего тиража «Русского лото».

Татьяна купила пять билетов, но при этом не следила за розыгрышем в прямом эфире. Про выигрыш семья узнала, проверив билет на сайте «Столото». Серебренниковы выиграли 1 000 000 рублей.

Когда увидели сумму на экране телефона, были в шоке всей семьей. Несколько раз перепроверяли билет. Даже нули пересчитывали. Наша победа — чудо, не иначе!
вспоминает счастливый момент Татьяна

Победа в новогоднем розыгрыше позволила семье переехать в собственную просторную квартиру. Муж Татьяны видит новые перспективы после переезда, Серебренниковы специально выбрали жилье в Адыгее, которое находится «буквально на расстоянии вытянутой руки» от Краснодара. Выигрыш он характеризует как «счастье от новогодней звезды» и надеется на новые победы в лотерее.

Новогодний тираж «Русского лото» в 2019 году сделал двух участников мультимиллионерами, а 84 — миллионерами.

Надежда Домбровская, Республика Марий Эл
Выигрыш 1 000 000 ₽

Среди выигравших в лотерею есть сторонники разных победных стратегий. Одни покупают первый попавшийся билет, другие планируют покупку определенного количества билетов, тщательно выбирая место и день покупки. Билет на новогодний тираж «Русского лото» оказался счастливым для Надежды Домбровской из Марий Эл.

Женщина выиграла 1 000 000 рублей, купив 31 билет в разных местах города. Покупки Надежда совершала раз в неделю — только по вторникам, два месяца подряд.

Как говорят, осознание мечты — первый шаг к ее воплощению. Победительница вспоминает, что перед участием в новогоднем розыгрыше загадывала желание: «Хочу выиграть квартиру».

«С воодушевлением смотрела трансляцию розыгрыша по телевизору 1 января. Но проверить все билеты не успела. Поэтому сделала это чуть позднее в интернете. Когда увидела, что один билет выигрышный, не сразу поверила своим глазам. Раз десять набирала его номер, чтобы удостовериться», — рассказывает Домбровская.

«И мы считали нули полночи, будто бы могли ошибиться. И сразу же в голову пришло, что купим квартиру», — говорит Надежда. Надежда вместе с дочерью уже выбрала понравившуюся квартиру в черте города. «Топить печку не надо. Дрова заготавливать не надо. Здесь все есть, живи и радуйся», — описывает новое жилье Надежда.

Сейчас победительница лотереи на пенсии. Она замужем, у нее с супругом двое детей и трое внуков. Свободное время Надежда любит проводить на даче.

Николай Вологжанин, Наро-Фоминск
Выигрыш 1 000 000 ₽

Николай Вологжанин — офицер в отставке, сейчас на пенсии. Участвует в лотереях еще с советских времен. В 2019 году он выиграл 1 000 000 рублей в новогоднем тираже «Русского лото».

Накануне выигрыша было предчувствие победы. Внутренний голос подсказывал, что меня ждет какой-то сюрприз.
делится впечатлениями победитель новогоднего розыгрыша

Николай зашел на почту по дороге в продуктовый магазин и купил четыре билета. Жена Николая Любовь Павловна позднее проверила билет в интернете.

«Мы выиграли потому, что хотели помочь детям, мы часто об этом говорили. Также недавно отметили 45 лет совместной жизни», — рассуждает о причинах везения супруга счастливчика.

Николай Матвеевич с супругой поделились выигрышем с детьми и внуками. Сын победителя Андрей Вологжанин говорит, что после этого поверил в чудеса и сам стал покупать лотерейные билеты — есть мотивация для новых побед.

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