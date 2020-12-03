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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рыбак из Таиланда выловил из моря странное существо, похожее на паука (видео)

Обитатель морских глубин был огромный, черного цвета и с 20 щупальцами.

Житель Таиланда по имени Деши Сичай во время своей последней рыбалки выловил из воды нечто пугающее. Вместе с рыбой к нему в сети попало странное морское существо черного цвета и с многочисленными щупальцами.

Мужчина признался, что сильно испугался увиденного, но любопытство взяло верх, а потому он включил камеру на телефоне и снял неизвестное существо на видео, потрогав его палкой. После этого, он отпустил находку обратно в море, пишет The Sun.

Видеозапись он позже показал своему товарищу, который и определил, что это было за существо. Оказалось, что в сети тайцу попалась криноидея, также известная под названием «Морская лилия».

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Это один из классов иглокожих, которые обитают на коралловых рифах в теплых широтах на глубине до 200 метров.

Свое название в честь цветка морской обитатель получил благодаря своему внешнему виду, напоминающему бутон на ножке. Ножкой он крепится ко дну или твердой поверхности, а щупальцами отфильтровывает из воды планктон, которым и питается.

Екатерина Гура

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