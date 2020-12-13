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День в истории: 13 декабря
Нанкинская резня, образование партии ЛДПР, арест Саддама Хусейна и другие события в истории, произошедшие в этот день.
Еще задолго до высадки на берег Новой Зеландии экспедиции Джеймса Кука на острове уже побывали европейцы. 13 декабря 1642 года в Новой Зеландии высадилась команда во главе с голландским мореплавателем Абелем Тасманом. Он дал обнаруженной территории название Стателанд («Земля штатов»), полагая, что на юге она соединена с одноименным островом архипелага Огненная Земля.
В 1645 году территория была переименована голландскими картографами в латинское Nova Zeelandia в честь одной из провинций Нидерландов — Зеландия. А в 1769-м британский мореплаватель Джеймс Кук впервые использовал в своих записях английскую версию этого названия — New Zealand (Новая Зеландия), и именно оно стало официальным названием страны.
13 декабря 1937 года японские войска захватили китайский город Нанкин. Разворачивающиеся далее события вошли в историю как один из самых кровавых эпизодов Второй
По разным оценкам, солдаты Японской императорской армии убили от 150 до 500 тысяч человек, включая гражданских лиц.
В этот день в 1941 году в перуанском городе Уарас, в результате отколовшегося куска ледника, упавшего в озеро Палькакоча, произошло сильное наводнение. Сила волны от падения была такой мощной, что вода хлынула в долину. Мощный поток воды вперемешку с грязью, камнями и глыбами льда обрушился на город Уарас, разрушив значительную его часть. В результате стихийного бедствия погибло от 6 до 7 тысяч жителей.
Советский, канадский и израильский океанограф и писатель Станислав Курилов стал известен во всем мире благодаря своему удачному побегу из СССР. Ночью 13 декабря 1974 года, путешествуя на круизном лайнере «Советский Союз», надев маску, ласты и трубку для ныряния, он прыгнул с кормы лайнера с высоты более 12 метров.
Позже филиппинские власти депортировали Курилова в Канаду, где он получил политическое убежище и гражданство. Позже он переехал жить в Израиль, где работал в Хайфском океанографическом институте океанографом и водолазом. В 1986 году израильский журнал «22» опубликовал повесть Курилова «Побег», где тот рассказал, что рассчитывал проплыть с лайнера до берега только 18 км, но
13 декабря 1989 года была создана
10 августа 1992 года Министерство юстиции Российской Федерации аннулировало регистрацию ЛДПСС, так как выяснилось, что на момент ее регистрации вместо необходимых пяти тысяч человек в партии состояло лишь 146. Осенью того же года руководство ЛДПР подготовило новую партийную документацию и списки членов и передало их на рассмотрение в Министерство юстиции. 14 декабря 1992 года ЛДПР вновь приобрела официальный статус государственной партии.
В этот день в 2003 году в результате
13 декабря 2011 года произошло массовое убийство в бельгийском городе Льеж. 33-летний Нордин Амрани, вооружившись ручными гранатами, полуавтоматической винтовкой и револьвером, напал на прохожих на автобусной остановке на площади святого Ламбера.
В результате взрывов и стрельбы четыре человека погибли на месте, позже еще двое скончались в больнице. Были ранены 125 человек. Сам Амрани покончил собой. Как показало расследование, преступник имел богатое криминальное прошлое, но в террористических группировках не состоял. Мотив преступления так и остался неизвестным.