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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 13 декабря

Нанкинская резня, образование партии ЛДПР, арест Саддама Хусейна и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Первое обнаружение Новой Зеландии европейцами

Еще задолго до высадки на берег Новой Зеландии экспедиции Джеймса Кука на острове уже побывали европейцы. 13 декабря 1642 года в Новой Зеландии высадилась команда во главе с голландским мореплавателем Абелем Тасманом. Он дал обнаруженной территории название Стателанд («Земля штатов»), полагая, что на юге она соединена с одноименным островом архипелага Огненная Земля.

В 1645 году территория была переименована голландскими картографами в латинское Nova Zeelandia в честь одной из провинций Нидерландов — Зеландия. А в 1769-м британский мореплаватель Джеймс Кук впервые использовал в своих записях английскую версию этого названия — New Zealand (Новая Зеландия), и именно оно стало официальным названием страны.

Нанкинская резня

13 декабря 1937 года японские войска захватили китайский город Нанкин. Разворачивающиеся далее события вошли в историю как один из самых кровавых эпизодов Второй японо-китайской войны под названием «Нанкинская резня». В течение шести недель японские солдаты совершали на территории города массовые убийства, изнасилования и мародерства.

Поскольку большинство документов, касающихся этого события оказались уничтожены и засекречены, до сих пор неизвестно точное количество жертв.

По разным оценкам, солдаты Японской императорской армии убили от 150 до 500 тысяч человек, включая гражданских лиц.

Смертельное наводнение в Перу

В этот день в 1941 году в перуанском городе Уарас, в результате отколовшегося куска ледника, упавшего в озеро Палькакоча, произошло сильное наводнение. Сила волны от падения была такой мощной, что вода хлынула в долину. Мощный поток воды вперемешку с грязью, камнями и глыбами льда обрушился на город Уарас, разрушив значительную его часть. В результате стихийного бедствия погибло от 6 до 7 тысяч жителей.

Побег Станислава Курилова из СССР

Советский, канадский и израильский океанограф и писатель Станислав Курилов стал известен во всем мире благодаря своему удачному побегу из СССР. Ночью 13 декабря 1974 года, путешествуя на круизном лайнере «Советский Союз», надев маску, ласты и трубку для ныряния, он прыгнул с кормы лайнера с высоты более 12 метров.

Не имея особого морского снаряжения, без сна, еды и воды он плыл в открытом океане почти трое суток и смог добраться до берега острова Сиаргао (Филиппины).

Позже филиппинские власти депортировали Курилова в Канаду, где он получил политическое убежище и гражданство. Позже он переехал жить в Израиль, где работал в Хайфском океанографическом институте океанографом и водолазом. В 1986 году израильский журнал «22» опубликовал повесть Курилова «Побег», где тот рассказал, что рассчитывал проплыть с лайнера до берега только 18 км, но из-за неправильных расчетов и течения расстояние увеличилось почти до 100 км. В 2012 году режиссёр Алексей Литвинцев снял документальный фильм о Курилове «Один в океане».

Источник: РИА "Новости"

Создание партии ЛДПР

13 декабря 1989 года была создана Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС). На момент создания в ней состояло 13 человек. Официально партия была зарегистрирована 12 апреля 1991 года, а в апреле 1992 она была переименована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР).

10 августа 1992 года Министерство юстиции Российской Федерации аннулировало регистрацию ЛДПСС, так как выяснилось, что на момент ее регистрации вместо необходимых пяти тысяч человек в партии состояло лишь 146. Осенью того же года руководство ЛДПР подготовило новую партийную документацию и списки членов и передало их на рассмотрение в Министерство юстиции. 14 декабря 1992 года ЛДПР вновь приобрела официальный статус государственной партии.

Арест Саддама Хусейна

В этот день в 2003 году в результате иракско-американской военной операции в районе города Тикрит (Ирак) был арестован бывший лидер страны Саддам Хусейн. 30 декабря 2006 года по приговору Верховного суда Ирака за военные преступления он был приговорен к казни и повешен.

Источник: AP 2020

Стрельба в Льеже

13 декабря 2011 года произошло массовое убийство в бельгийском городе Льеж. 33-летний Нордин Амрани, вооружившись ручными гранатами, полуавтоматической винтовкой и револьвером, напал на прохожих на автобусной остановке на площади святого Ламбера.

В результате взрывов и стрельбы четыре человека погибли на месте, позже еще двое скончались в больнице. Были ранены 125 человек. Сам Амрани покончил собой. Как показало расследование, преступник имел богатое криминальное прошлое, но в террористических группировках не состоял. Мотив преступления так и остался неизвестным.

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