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День в истории: 7 декабряМеждународный день гражданской авиации, Спитакское землетрясение и другие события этого дня в истории
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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 декабря

Международный день гражданской авиации, Спитакское землетрясение и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

Международный день гражданской авиации

Международный день гражданской авиации ежегодно отмечается 7 декабря. Его инициатором стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), принявшая в 1992 году резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.

Поводом для выбора даты послужила 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944). Она установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.

День инженерно-авиационной службы ВКС России

7 декабря отмечают свой профессиональный праздник специалисты инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС Российской Федерации. Несмотря на то, что этого праздника нет в числе официальных, специалисты отмечают его ежегодно в этот день.

Ведь именно тогда оформилась структура Военно-воздушных сил, которая включила в себя летный состав и инженерно-технический персонал, в задачи которого входило обслуживание летательных аппаратов. Появление в 1912 году в структуре военной авиации должностей мотористов, а также присвоение им воинских званий в начале войны привело к тому, что 7 декабря 1916 года была создана отдельная служба, получившая первоначально название технико-эксплуатационной.

Открытие Королевского театра в Лондоне

7 декабря 1732 года в Лондоне английский театральный деятель и актер Джон Рич на площади Ковент-Гарден открыл новый оперный театр, который получил свое название по месту расположения — «Ковент-Гарден».

Во время пожаров 1808 и 1856 годов здание старого театра было полностью уничтожено. Здание современной оперы было построено по проекту Барри в 1858 году. В 1892 году здесь состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга».

Сегодня это здание в основном служит домом для королевской оперной и балетной трупп, хотя в нем нередко дают представления гастролирующие оперные и балетные труппы со всего мира.

День Георгиевского креста

7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». В тот же день, как автор Указа о создании новой награды, царица возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия 1-й степени.

Впервые в России орден был разделен на 4 степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах.

До революции «Георгий» высшей категории вручался лишь 25 раз. Первым кавалером после Екатерины II стал граф П. А. Румянцев-Задунайский «за одержанную над неприятелем 21 июля 1770 года под Кагулом победу», а последним — великий князь Николай Николаевич Старший «за овладение 28-го ноября 1877 года твердынями Плевны и пленение армии Османа-Паши».

В 1917 году орден Святого Георгия был упразднен советской властью.

Источник: РИА "Новости"

Спитакское землетрясение

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по московскому времени в Армении произошло сильнейшее землетрясение. В общей сложности, оно охватило около 40% территории страны.

Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек.

Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

В результате стихийного бедствия погибло более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и ещё более 300 населенных пунктов. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.

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