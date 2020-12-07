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День в истории: 7 декабря
Международный день гражданской авиации, Спитакское землетрясение и другие события этого дня в истории.
Международный день гражданской авиации ежегодно отмечается 7 декабря. Его инициатором стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), принявшая в 1992 году резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.
Поводом для выбора даты послужила 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944). Она установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.
7 декабря отмечают свой профессиональный праздник специалисты
Ведь именно тогда оформилась структура
7 декабря 1732 года в Лондоне английский театральный деятель и актер Джон Рич на площади
Во время пожаров 1808 и 1856 годов здание старого театра было полностью уничтожено. Здание современной оперы было построено по проекту Барри в 1858 году. В 1892 году здесь состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга».
Сегодня это здание в основном служит домом для королевской оперной и балетной трупп, хотя в нем нередко дают представления гастролирующие оперные и балетные труппы со всего мира.
7 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия». В тот же день, как автор Указа о создании новой награды, царица возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия 1-й степени.
Впервые в России орден был разделен на 4 степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах.
До революции «Георгий» высшей категории вручался лишь 25 раз. Первым кавалером после Екатерины II стал граф П. А.
В 1917 году орден Святого Георгия был упразднен советской властью.
7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по московскому времени в Армении произошло сильнейшее землетрясение. В общей сложности, оно охватило около 40% территории страны.
Волна, вызванная землетрясением, обошла Землю 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.
В результате стихийного бедствия погибло более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами, лишились крова 530 тысяч армян. Были полностью разрушены город Спитак и 58 сел, частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и ещё более 300 населенных пунктов. 600 км автодорог и 10 км железнодорожных путей были выведены из строя, разрушены 230 промышленных предприятий.