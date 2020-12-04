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13:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

После ссоры с женой итальянец прошел пешком 418 километров

Он шел 7 дней.

48-летний итальянец из Комо, города к северу от Милана, отправился погулять, чтобы немного остыть после громкой ссоры с женой. Спустя неделю он объявился в 418 километрах от дома. Все это расстояние мужчина, имя которого не называют, прошел пешком.

Итальянца остановила патрульная машина в Гимарре на Адриатическом побережье, сообщает Il Resto del Carlino. Мужчина одиноко брел по дороге в 2 часа ночи, нарушая введенный в Италии комендантский час. Итальянца отвезли в местный полицейский участок, где оказалось, что жена подала на него в розыск. Тогда он рассказал полицейским свою историю.

«По дороге добрые люди давали мне еду и воду, — сказал мужчина. — Я в порядке, просто немного устал».

Услышав необычное объяснение, полиция решила отпустить нарушителя. Но сперва о «пропаже» известили жену, а беглецу выписали штраф в размере 400 евро за нарушение комендантского часа. Мужчине дали номер в местной гостинице, где он провел ночь, пока жена не приехала его забрать.

Анна Лысенко

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