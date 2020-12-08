14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невский выпустит триллер с дочерью Ван Дамма в главной роли
Это полноценный дебют девушки, которая занимается боевыми искусствами, как и ее отец.
В 2021 году российский продюсер Александр Невский планирует выпустить
триллер «Темные мечты», в котором дебютирует Бьянка Ван Дамм, дочь знаменитого актера
Об этом Невский рассказал в комментарии Новостям Mail.ru. Съемки фильма проходили в Доминиканской Республике, а постпродакшн — в
Героиня Бьянки Ван Дамм попадает в опасную ситуацию, выбраться из которой ей помогут решительность и кулаки. Дочь
Сам Невский в кадре не появится. Но, как актер, он недавно завершил съемки в картине «Красные пророчества», где его партнерами стали Эрик Робертс, Каспер Ван Дин, Майкл Мэдсен и Стивен Болдуин. Над фильмом работали в Праге и Москве.
«Заключительный этап состоялся в июне этого года, в
«Я работал лишь с гримером, двумя операторами, несколькими специалистами по звуку, помощником и парой актеров, которые исполняли роли второго плана. Мы соблюдали все меры безопасности, и маску я снимал только в кадре или позируя для фотографий», — добавил он.
«Пандемия бесспорно внесла коррективы и в мои планы, но я продолжаю мыслить позитивно, заниматься спортом и активно работать над достижением поставленных целей», — рассказал актер и продюсер. Он добавил, что в 2021 году в США выйдет его первая англоязычная книга «From Zero To Action Hero», а весной там начнутся съемки новой приключенческой картины, в которой Невский сыграет главную роль.
Анна Лысенко