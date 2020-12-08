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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невский выпустит триллер с дочерью Ван Дамма в главной роли

Это полноценный дебют девушки, которая занимается боевыми искусствами, как и ее отец.

В 2021 году российский продюсер Александр Невский планирует выпустить
триллер «Темные мечты», в котором дебютирует Бьянка Ван Дамм, дочь знаменитого актера Жан-Клода Ван Дамма.

Об этом Невский рассказал в комментарии Новостям Mail.ru. Съемки фильма проходили в Доминиканской Республике, а постпродакшн — в Лос-Анджелесе.

Героиня Бьянки Ван Дамм попадает в опасную ситуацию, выбраться из которой ей помогут решительность и кулаки. Дочь Жан-Клода Ван Дамма с детства занимается боевыми искусствами, а «Темные мечты» станут ее полноценным кинодебютом. Ранее девушка снималась только в эпизодических ролях.

Сам Невский в кадре не появится. Но, как актер, он недавно завершил съемки в картине «Красные пророчества», где его партнерами стали Эрик Робертс, Каспер Ван Дин, Майкл Мэдсен и Стивен Болдуин. Над фильмом работали в Праге и Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Заключительный этап состоялся в июне этого года, в Лос-Анджелесе, в самый разгар пандемии. Выручило то, что осталось доснять лишь часть моих эпизодов», — рассказал Невский.

«Я работал лишь с гримером, двумя операторами, несколькими специалистами по звуку, помощником и парой актеров, которые исполняли роли второго плана. Мы соблюдали все меры безопасности, и маску я снимал только в кадре или позируя для фотографий», — добавил он.

«Пандемия бесспорно внесла коррективы и в мои планы, но я продолжаю мыслить позитивно, заниматься спортом и активно работать над достижением поставленных целей», — рассказал актер и продюсер. Он добавил, что в 2021 году в США выйдет его первая англоязычная книга «From Zero To Action Hero», а весной там начнутся съемки новой приключенческой картины, в которой Невский сыграет главную роль.

Анна Лысенко

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