Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Коронавирус и семьиКак пандемия разрушает отношения
Фоторепортажи
50Первый писк птенца стал лучшим фото по версии Agora
23Скончался Диего Марадона
15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индийский ювелир создал кольцо из почти 13 тысяч бриллиантов (видео)

Оно напоминает цветок календулы.

25-летний ювелир Харшит Бансал из города Мератх на севере Индии создал кольцо с 12 638 бриллиантами.

Изделие в форме цветка календулы получило название «Кольцо процветания». Оно весит 165,5 грамма и уже попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Идея посетила меня два с половиной года назад, когда я учился на курсах ювелирного искусства, — рассказал ювелир и управляющий директор ювелирной компании. — Мечтал создать перстень, в котором было бы больше 10 тысяч бриллиантов».

Анна Лысенко

Путин подписал закон об удаленной работе
Жильцов многоквартирных домов с нового года ждет ряд запретов
Песков не согласился с ТВ Чечни в оценке действий убийцы учителя
В Индии неизвестной болезнью заразились почти 850 человек
Ухань спустя год после начала пандемии показали на фото
В Кировской области построили дом Шрека (видео)
Невский выпустит триллер с дочерью Ван Дамма (видео)
Авто
Почти все модели BMW сильно подорожают в России Некоторые модели станут дороже на полмиллиона рублей
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Мишустин рассказал, что случится с Чубайсом после увольнения из «Роснано»
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Популярные темы на «Детях»
Ситуация 274
«Совпадения» – уличный фотопроект Джонатана Хигби 241
Ребёнок плохо учится 181
Началось!!! Петарды-зло!!! 118
Леди
7 оправданий, которые придумывают мужчины после измены Оправдания от создателей «это она меня соблазнила»
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь