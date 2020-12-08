15:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Индийский ювелир создал кольцо из почти 13 тысяч бриллиантов (видео)
Оно напоминает цветок календулы.
25-летний ювелир Харшит Бансал из города Мератх на севере Индии создал кольцо с 12 638 бриллиантами.
Изделие в форме цветка календулы получило название «Кольцо процветания». Оно весит 165,5 грамма и уже попало в Книгу рекордов Гиннесса.
«Идея посетила меня два с половиной года назад, когда я учился на курсах ювелирного искусства, — рассказал ювелир и управляющий директор ювелирной компании. — Мечтал создать перстень, в котором было бы больше 10 тысяч бриллиантов».
Анна Лысенко