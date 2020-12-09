14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фермеры из Колорадо нашли внутри яйца еще одно яйцо
Необычный сюрприз.
Жительница американского штата Колорадо Стефани Келли, собирая яйца в курятнике, заметила, что одно яйцо больше других минимум в два раза.
Женщина принесла яйцо на кухню и показала мужу. Фермер Брюс Келли решил разбить его на камеру, чтобы увидеть, что же там внутри. Пара ожидала найти два желтка, как иногда случается.
Но когда Брюс разбил скорлупу, то увидел внутри еще одно яйцо поменьше.
«Ну вот, стандартный омлет из двух яиц», — пошутил фермер.
Анна Лысенко