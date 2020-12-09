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17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Цветок-мутант принесет британцу по 16 тысяч долларов за черенок

Селекционеру-любителю удалось вывести необычный гибрид.

30-летний Тони Ле-Бриттон из Великобритании превратил свою гостиную в оранжерею, где выращивает и редкие, и самые обычные комнатные цветы.

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В его коллекции есть два особенных «питомца». Одно из растений, Begonia Chloristica, ранее считалось вымершим. А второе — цветок Rhaphidophora Tetrasperma Variegata, каждый черенок которого оценен в 12 тысяч фунтов стерлингов (больше 16 тысяч долларов или почти 1,2 млн рублей).

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Rhaphidophora Tetrasperma — обычное декоративное растение, которое можно найти в любом садовом центре. Но британцу удалось добиться редкой генетической мутации этого цветка, из-за чего у его листьев появился необычный узор.

Теперь ботаники ждут, когда можно будет получить черенки нового, еще не зарегистрированного вида, единственный экземпляр которого растет в гостиной у британца. По словам Тони, у него уже три заказа на новинку, которая сделает его богатым.

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Анна Лысенко

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