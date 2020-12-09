Цветок-мутант принесет британцу по 16 тысяч долларов за черенок

17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
30-летний Тони
В его коллекции есть два особенных «питомца». Одно из растений, Begonia Chloristica, ранее считалось вымершим. А второе — цветок Rhaphidophora Tetrasperma Variegata, каждый черенок которого оценен в 12 тысяч фунтов стерлингов (больше 16 тысяч долларов или почти 1,2 млн рублей).
Rhaphidophora Tetrasperma — обычное декоративное растение, которое можно найти в любом садовом центре. Но британцу удалось добиться редкой генетической мутации этого цветка,
Теперь ботаники ждут, когда можно будет получить черенки нового, еще не зарегистрированного вида, единственный экземпляр которого растет в гостиной у британца. По словам Тони, у него уже три заказа на новинку, которая сделает его богатым.
Анна Лысенко