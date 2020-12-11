19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник объединяет несовместимые вещи в сюрреалистические образы
Капустные птицы,
Цифровой художник Инго Линдермейер из немецкого города Лёррах прославился в соцсетях благодаря своей фантазии и таланту.
Инго уже несколько лет создает сюрреалистические работы, объединяя вместе совершенно разные и неожиданные вещи. Благодаря стараниям художника птицы превращаются в живые брокколи и хлеб, люди носят на голове фламинго, а хамелеон становится
Необычные работы Линдермейера стали настолько популярны, что он создал дизайн агентство под названием
Екатерина Гура