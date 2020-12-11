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19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник объединяет несовместимые вещи в сюрреалистические образы

Капустные птицы, хамелеоны-верблюды и другие странные существа.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Цифровой художник Инго Линдермейер из немецкого города Лёррах прославился в соцсетях благодаря своей фантазии и таланту.

Инго уже несколько лет создает сюрреалистические работы, объединяя вместе совершенно разные и неожиданные вещи. Благодаря стараниям художника птицы превращаются в живые брокколи и хлеб, люди носят на голове фламинго, а хамелеон становится мини-верблюдом.

Необычные работы Линдермейера стали настолько популярны, что он создал дизайн агентство под названием Spiel-Sinn, предлагая своих фантастических существ для рекламы.

Екатерина Гура

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