00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 16 декабря
Основание дома моды «Кристиан Диор» и футбольного клуба «Милан», начало революции в Румынии и другие события этого дня в истории.
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16 декабря 1773 года члены общества «Сыны Свободы» организовали акцию политического протеста в Бостонской гавани. Переодевшись индейцами, несколько десятков человек ночью забрались на борт трех кораблей
Бостонское чаепитие было направлено против принятого 10 мая 1773 года так называемого Чайного акта, который разрешал лондонской
16 декабя 1946 года Кристиан Диор, при поддержке «короля текстиля» Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.
В нелегкое послевоенное время у Кристиана Диора было лишь одно желание — вернуть женщинам радость и красоту. Всего за десять лет ему удалось полностью перевернуть представления о женственности и элегантности благодаря коллекциям, наполненным очарованием и романтикой. Модельер, мечтавший о карьере архитектора, подарил женщинам изящные силуэты, а его имя стало во всем мире синонимом истинной французской роскоши.
16 декабря 1899 года выходцем из Британии Альфредом Эдвардсом был основан футбольный клуб «Милан». Первым капитаном «Милана» стал Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и его цвета: черный и красный. Красный цвет символизировал дьявола — покровителя команды, а черный — опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста. «Милан» занял 7 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 2 место — по версии журнала kicker. Также, IFFHS поставил «Милан» на 3 место в рейтинге лучших европейских коллективов XX века.
16 декабря 1960 года над
Жертвами трагедии стали все 128 человек на обоих самолетах, а также 6 человек на земле. На момент событий по масштабам это была крупнейшая авиационная катастрофа в мире.
16 декабря 1989 года началась румынская революция, которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае Чаушеску. Первые столкновения с милицией произошли в ночь с 16 на 17 декабря.
Антикоммунистические протесты позже назвали самыми кровопролитными в Европе: в течение двух недель погибли 1200 человек, казнены президент страны и его жена — Николае и Елена Чаушеску. Итогом революции стал переход к новой посткоммунистической конституции.