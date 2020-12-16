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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 16 декабря

Основание дома моды «Кристиан Диор» и футбольного клуба «Милан», начало революции в Румынии и другие события этого дня в истории.

Бостонское чаепитие

16 декабря 1773 года члены общества «Сыны Свободы» организовали акцию политического протеста в Бостонской гавани. Переодевшись индейцами, несколько десятков человек ночью забрались на борт трех кораблей Ост-Индской компании и сбросили в море груз ― ящики с чаем. Общий вес чая составил почти 42 тонны.

Бостонское чаепитие было направлено против принятого 10 мая 1773 года так называемого Чайного акта, который разрешал лондонской Ост-Индской компании ввозить чай без уплаты акциза, что подрывало торговлю американских купцов. На первый взгляд, незначительный протест против повышения налога стал катализатором войны 13-ти североамериканских колоний за независимость от Британской Короны.

Дом моды Christian Dior

16 декабя 1946 года Кристиан Диор, при поддержке «короля текстиля» Марселя Буссака, открыл свой дом моды на авеню Монтень в Париже.

В нелегкое послевоенное время у Кристиана Диора было лишь одно желание — вернуть женщинам радость и красоту. Всего за десять лет ему удалось полностью перевернуть представления о женственности и элегантности благодаря коллекциям, наполненным очарованием и романтикой. Модельер, мечтавший о карьере архитектора, подарил женщинам изящные силуэты, а его имя стало во всем мире синонимом истинной французской роскоши.

Футбольный клуб «Милан»

16 декабря 1899 года выходцем из Британии Альфредом Эдвардсом был основан футбольный клуб «Милан». Первым капитаном «Милана» стал Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и его цвета: черный и красный. Красный цвет символизировал дьявола — покровителя команды, а черный — опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста. «Милан» занял 7 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 2 место — по версии журнала kicker. Также, IFFHS поставил «Милан» на 3 место в рейтинге лучших европейских коллективов XX века.

Столкновение над Нью-Йорком

16 декабря 1960 года над Нью-Йорком произошло столкновение двух пассажирских самолетов Douglas DC-8 и Super Constellation. Два самолета заходили на посадку, каждый в свой аэропорт, когда столкнулись в воздухе на пересекающихся курсах, после чего упали на расположенный под ними город. При расследовании трагедии впервые были использованные данные бортовых самописцев.

Жертвами трагедии стали все 128 человек на обоих самолетах, а также 6 человек на земле. На момент событий по масштабам это была крупнейшая авиационная катастрофа в мире.

Начало румынской революции

16 декабря 1989 года началась румынская революция, которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае Чаушеску. Первые столкновения с милицией произошли в ночь с 16 на 17 декабря.

Антикоммунистические протесты позже назвали самыми кровопролитными в Европе: в течение двух недель погибли 1200 человек, казнены президент страны и его жена — Николае и Елена Чаушеску. Итогом революции стал переход к новой посткоммунистической конституции.

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