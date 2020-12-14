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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии выбрали главный иероглиф 2020 года

Он связан с пандемией коронавируса.

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Ежегодно с 1995 года в декабре в Японии выбирают иероглиф, символизирующий уходящий год. Его на большом бумажном полотне тушью рисует настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра» в Киото.

В этом году главным иероглифом был назван «мицу» в значение «тесный» (он также означает «плотный» и «скрытный»), передает телеканал NHK.

Как не сложно догадаться, иероглиф «мицу» был выбран не случайно, а в связи с пандемией. Дело в том, что Японии в борьбе с коронавирусом вывели формулу «трех мицу»: избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов. Во всех трех выражениях иероглиф «мицу» стоит на первом месте.

Кстати, иероглиф года в конце декабря также традиционно выбирают и в Китае.

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