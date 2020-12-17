08:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Новости Mail.ru запустили спецпроект «2020: вспомнить все хорошее»
2020 год дался всему миру очень нелегко: произошло немало неприятных событий, многое пошло не по плану — но даже в такой ситуации можно найти
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Многие звезды отмечают, что главным положительным итогом уходящего 2020-го стало общение с семьей. Актриса Валерия Ланская была счастлива каждый день видеть своих родных во время самоизоляции. Актер Денис Косяков также 2020-й год посчитал идеальным для того, чтобы сблизиться с женой и детьми.
Я мог бы долго рассказывать о том, что в 2020 году
из-затого, что не было съемок и корпоративов, пришлось сидеть дома и написать несколько классных сериалов, придумать несколько интересных форматов шоу — и оно так и есть. Но все это кажется такой мелочью и меркнет на фоне того, что впервые в этом году я по-настоящемумного времени провел с семьей.
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Как говорится, пандемия пандемией, а обед — по расписанию! И тут наши звезды недалеко ушли от народа. Актер Михаил Башкатов за время карантина научился готовить десяток блюд, а певица Ани Лорак называет себя «номером один» по сырникам. Удачным в плане путешествий уходящий год вышел и у певицы Анастасии Спиридоновой. Ей удалось запечатлеть пустынную Москву, а также осуществить давнюю мечту — побывать в Карелии.
Еще больше светлых воспоминаний и позитивных моментов этого трудного года — в нашем спецпроекте «2020: вспомнить все хорошее».