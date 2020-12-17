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08:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новости Mail.ru запустили спецпроект «2020: вспомнить все хорошее»

2020 год дался всему миру очень нелегко: произошло немало неприятных событий, многое пошло не по плану — но даже в такой ситуации можно найти что-то хорошее и светлое. Новости Mail.ru представляют спецпроект «2020: вспомнить все хорошее», где российские знаменитости поделятся самыми радостными и позитивными моментами года.

Многие звезды отмечают, что главным положительным итогом уходящего 2020-го стало общение с семьей. Актриса Валерия Ланская была счастлива каждый день видеть своих родных во время самоизоляции. Актер Денис Косяков также 2020-й год посчитал идеальным для того, чтобы сблизиться с женой и детьми.

Я мог бы долго рассказывать о том, что в 2020 году из-за того, что не было съемок и корпоративов, пришлось сидеть дома и написать несколько классных сериалов, придумать несколько интересных форматов шоу — и оно так и есть. Но все это кажется такой мелочью и меркнет на фоне того, что впервые в этом году я по-настоящему много времени провел с семьей.
Денис Косяков

Не забывали знаменитости и о здоровье. Российская спортсменка Ляйсан Утяшева запустила онлайн-зарядку, а олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай кардинально поменял рацион питания и занялся созданием авторского гребного тренажера.

Как говорится, пандемия пандемией, а обед — по расписанию! И тут наши звезды недалеко ушли от народа. Актер Михаил Башкатов за время карантина научился готовить десяток блюд, а певица Ани Лорак называет себя «номером один» по сырникам. Удачным в плане путешествий уходящий год вышел и у певицы Анастасии Спиридоновой. Ей удалось запечатлеть пустынную Москву, а также осуществить давнюю мечту — побывать в Карелии.

Еще больше светлых воспоминаний и позитивных моментов этого трудного года — в нашем спецпроекте «2020: вспомнить все хорошее».

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