В Шотландии снегоуборочным машинам дают смешные имена

В середине декабря продюсер подскастов из США Джеки Соджико поделилась в Twitter любопытной информацией. Оказалось, что в Шотландии есть специальный сайт, на котором можно следить за передвижением снегоуборочной техники в режиме онлайн. Более того, каждая машина там имеет свое собственное забавное имя.
Пост быстро стал вирусным и пользователи соцсетей в короткие сроки отыскали официальные списки названий машин.
Почти все имена связаны со снегом, льдом и зимой, а также обыгрывают британский термин «гриттер» (gritter), обозначающий машины, которые в гололед разбрасывают песок на дорогах.
Так на шотландских дорогах зимой можно встретить Люка Сноуокера и Хана Сноуло, Снежную королеву, Арктического ангела, Гритни Спирс, Солти и много другой спецтехники с забавными именами.
Как сообщает BBC, министерство транспорта Шотландии еще в 2006 году запустило конкурс на лучшие названия для машин среди учеников начальных классов. Лучшие варианты выбирала специальная комиссия, после чего имена нанесли на машины. Позже такой же конкурс провела и компания BEAR Scotland, которая владеет большим автопарком «гриттеров» на севере Шотландии.
Онлайн ресурс, с помощью которого можно следить за перемещением снегоуборочной техники, появился в 2016 году.