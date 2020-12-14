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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии снегоуборочным машинам дают смешные имена

За передвижениями техники также можно следить онлайн.

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В середине декабря продюсер подскастов из США Джеки Соджико поделилась в Twitter любопытной информацией. Оказалось, что в Шотландии есть специальный сайт, на котором можно следить за передвижением снегоуборочной техники в режиме онлайн. Более того, каждая машина там имеет свое собственное забавное имя.

Я только что узнала, что Шотландия называет весь свой флот снегоочистителей, и их имена потрясающие.

Пост быстро стал вирусным и пользователи соцсетей в короткие сроки отыскали официальные списки названий машин.

Это обновленный список имен, опубликованный вчера!

Почти все имена связаны со снегом, льдом и зимой, а также обыгрывают британский термин «гриттер» (gritter), обозначающий машины, которые в гололед разбрасывают песок на дорогах.

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Так на шотландских дорогах зимой можно встретить Люка Сноуокера и Хана Сноуло, Снежную королеву, Арктического ангела, Гритни Спирс, Солти и много другой спецтехники с забавными именами.

Как сообщает BBC, министерство транспорта Шотландии еще в 2006 году запустило конкурс на лучшие названия для машин среди учеников начальных классов. Лучшие варианты выбирала специальная комиссия, после чего имена нанесли на машины. Позже такой же конкурс провела и компания BEAR Scotland, которая владеет большим автопарком «гриттеров» на севере Шотландии.

Онлайн ресурс, с помощью которого можно следить за перемещением снегоуборочной техники, появился в 2016 году.

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