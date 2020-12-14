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23:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: острая нехватка коек и медперсонала в Швеции

Впервые с начала пандемии Covid-19 школы в столице Швеции Стокгольме переходят на онлайн-обучение, мера коснется детей старше 13 лет. Ученики старше 16-ти перешли на удаленное обучение по всей стране еще неделю назад. По словам властей, накануне Рождества необходимы дополнительные меры по сдерживанию вируса.

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Источник: AP 2020

Швеция — единственная страна в Европе, не вводившая локдаун.

Число заразившихся продолжает стремительно расти, ковид-отделения и отделения интенсивной терапии в столичных больницах заполнены на 99%.

Медики предсказывают, что нехватка коек скоро ждет больницы по всей стране.

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Недавно издание Bloomberg сообщало, что Швеция также столкнулась с массовыми добровольными увольнениями медперсонала.

Председатель Ассоциации профессиональных медиков Швеции Синева Рибейро считает, что это связано с экстремально перегруженным расписанием в больницах.

Нехватка медперсонала, особенно медбратьев и сестер, ощущалась в стране еще до пандемии. С наплывом ковид-пациентов люди почти перестали брать отпуска и выходные, и единственная возможность отдохнуть для них — просто уволиться, пишет издание.

Скандинавские соседи — Финляндия и Норвегия — предложили Стокгольму любую посильную помощь, включающую медперсонал, оборудование и в некоторых случаях транспортировку больных. Но шведские власти говорят, что пока справляются своими силами.

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