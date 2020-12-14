23:23 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус: острая нехватка коек и медперсонала в Швеции
Впервые с начала пандемии Covid-19 школы в столице Швеции Стокгольме переходят на
Швеция — единственная страна в Европе, не вводившая локдаун.
Медики предсказывают, что нехватка коек скоро ждет больницы по всей стране.
Недавно издание Bloomberg сообщало, что Швеция также столкнулась с массовыми добровольными увольнениями медперсонала.
Председатель Ассоциации профессиональных медиков Швеции Синева Рибейро считает, что это связано с экстремально перегруженным расписанием в больницах.
Нехватка медперсонала, особенно медбратьев и сестер, ощущалась в стране еще до пандемии. С наплывом
Скандинавские соседи — Финляндия и Норвегия — предложили Стокгольму любую посильную помощь, включающую медперсонал, оборудование и в некоторых случаях транспортировку больных. Но шведские власти говорят, что пока справляются своими силами.