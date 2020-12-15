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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стая ворон в Канаде напугала пользователей Сети (видео)

Многие сочли кружащих в небе птиц плохим знаком.

В середине декабря пользователь Reddit с ником Lacuna опубликовал на ресурсе довольно пугающее видео, снятое в канадском городе Онтарио.

На кадрах видна огромная стая из сотен ворон, кружащих и каркающих возле многоквартирного дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Автор видео отметил, что вороны летали так над двором почти 14 часов, чем сильно озадачили местных жителей.

Ролик произвел большое впечатление на пользователей ресурса и быстро стал вирусным. В комментариях одни пытались понять причину такого странного поведения птиц, а другие сочли это плохим знаком. Не обошлось и без шуток по поводу грядущего апокалипсиса, который был бы «логичным завершением уходящего 2020-го года».

Екатерина Гура

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