13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стая ворон в Канаде напугала пользователей Сети (видео)
Многие сочли кружащих в небе птиц плохим знаком.
В середине декабря пользователь Reddit с ником Lacuna опубликовал на ресурсе довольно пугающее видео, снятое в канадском городе Онтарио.
На кадрах видна огромная стая из сотен ворон, кружащих и каркающих возле многоквартирного дома.
Автор видео отметил, что вороны летали так над двором почти 14 часов, чем сильно озадачили местных жителей.
Ролик произвел большое впечатление на пользователей ресурса и быстро стал вирусным. В комментариях одни пытались понять причину такого странного поведения птиц, а другие сочли это плохим знаком. Не обошлось и без шуток по поводу грядущего апокалипсиса, который был бы «логичным завершением уходящего 2020-го года».
Екатерина Гура