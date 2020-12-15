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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей сравнивают себя с родителями в новом челлендже

Так выглядит разница поколений.

В декабре пользователь Twitter из Мексики с ником Iveezy опубликовал забавный коллаж из двух фото. На первом снимке были его 24-летние родители в день своей свадьбы, а на втором — сам Iveezy, тоже в возрасте 24 лет.

Однако разница между этими двумя фото была настолько колоссальной, что твит быстро стал вирусным и превратился в челлендж My parents vs me («Мои родители и я»).

Пользователи из разных стран мира начали делиться своими подборками семейных снимков: на них можно увидеть их родителей, которые в 18−25 лет уже женились и заводили детей, и самих авторов, которые в этом возрасте еще напоминают детей и подростков.

Екатерина Гура

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