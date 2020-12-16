16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как борода продавца влияет на продажи
«Логика» эволюции работает и в сфере маркетинга.
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Если в магазине вам попался продавец с бородой, вы с большей вероятностью достанете кошелек и совершите покупку.
К такому выводу пришли исследователи из Университета святого Эдварда и Техасского университета в США, которые изучают роль внешности в маркетинге.
Они провели пять исследований, отслеживая количество завершенных сделок, впечатления об опыте и надежности продавца, а также удовлетворение покупками в зависимости от того, носил продавец бороду или нет. Как оказалось, бородатые продавцы кажутся покупателям более опытными и надежными, говорится в статье, опубликованной в Journal of Business Research.
При этом такой эффект не зависит от сферы или площадки продаж, этнической принадлежности продавца или его привлекательности в целом. А если речь идет об
«Бороды могут входить в моду и выходить из нее с точки зрения физической привлекательности, но с эволюционной точки зрения они всегда сигнализируют о мужественности, зрелости, ресурсах, компетентности, лидерстве и статусе», — сказала Сара Миттал, один из авторов исследования.
Анна Лысенко