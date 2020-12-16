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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, как борода продавца влияет на продажи

«Логика» эволюции работает и в сфере маркетинга.

Источник: РИА "Новости"

Если в магазине вам попался продавец с бородой, вы с большей вероятностью достанете кошелек и совершите покупку.

К такому выводу пришли исследователи из Университета святого Эдварда и Техасского университета в США, которые изучают роль внешности в маркетинге.

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Они провели пять исследований, отслеживая количество завершенных сделок, впечатления об опыте и надежности продавца, а также удовлетворение покупками в зависимости от того, носил продавец бороду или нет. Как оказалось, бородатые продавцы кажутся покупателям более опытными и надежными, говорится в статье, опубликованной в Journal of Business Research.

При этом такой эффект не зависит от сферы или площадки продаж, этнической принадлежности продавца или его привлекательности в целом. А если речь идет об онлайн-рекламе, то ее CTR (показатель кликабельности) в целом выше, если в кадре бородатый мужчина.

«Бороды могут входить в моду и выходить из нее с точки зрения физической привлекательности, но с эволюционной точки зрения они всегда сигнализируют о мужественности, зрелости, ресурсах, компетентности, лидерстве и статусе», — сказала Сара Миттал, один из авторов исследования.

Анна Лысенко

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