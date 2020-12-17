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19:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Победитель лотереи из Канады решил забрать свой джекпот только через год

Он до сих пор не придумал, куда потратить деньги.

Источник: krzys16/СС0

Джон Михальски из канадского города Гладстон, провинция Манитоба, сорвал джекпот в лотерее Lotto Max еще 17 декабря 2019 года. Все семь чисел на его билете совпали с выигрышной комбинацией, что сделало мужчину обладателем круглой суммы в 250 тысяч долларов.

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О своем выигрыше Михальски узнал практически сразу, но забирать свои деньги он не торопился. Почти год мужчина игнорировал свалившееся на него состояние и пришел в офис лишь в декабре 2020 года, всего за пару недель до окончания срока действия билета.

Сотрудникам Western Canada Lottery Corp. Михальски сообщил, что хотел посидеть и подумать, куда ему потратить деньги, а в офисе компании они были в большей безопасности, чем у него дома.

За вычетом налогов, канадец получил на руки 196 тысяч и 165 долларов, правда, что делать с такой суммой он до сих пор так и не решил, сообщается на сайте лотереи.

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