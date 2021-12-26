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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 26 декабря

Восстание декабристов, официальный конец СССР, самое смертоносное цунами в истории и другие памятные события этого дня.

Восстание декабристов

26 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге была назначена присяга войск и правительственных учреждений новому императору Николаю I. Группа дворян-единомышленников, многие из которых были офицерами гвардии, мечтавшая о либерализации и демократических свободах в Российской империи, решила помешать Николаю І вступить на трон.

Попытка государственного переворота, в которой участвовало больше 3 тысяч человек, была жестоко подавлена в тот же день. Выжившие участники восстания подверглись ссылке, а пять руководителей были казнены.

Восстание имело сильнейший резонанс и повлияло на дальнейшую общественно-политическую жизнь страны.

Открытие радия

26 декабря 1898 года работавшие во Французской академии наук Мария и Пьер Кюри сообщили об открытии радия. Ученые обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из руды, более радиоактивны, чем сам уран. Из них супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы и выделили радий, а также полоний, за что позже были удостоены Нобелевской премии.

В природе радий довольно редок. За столетие с момента открытия в мире удалось добыть всего лишь 1,5 кг этого вещества, которое выглядит как серебристо-белый металл.

Декрет о ликвидации безграмотности

26 декабря 1919 года Совнарком РСФСР принял декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно документу всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте на родном или на русском языке. После революционных событий 1917 года борьба за всеобщую грамотность стала одним из приоритетов новой власти.

Уже через полгода после издания декрета в стране началась организация курсов ликбеза, издание учебной литературы, а народный комиссариат просвещения получил право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности.

К 1936 году в СССР было обучено около 40 млн неграмотных.

По данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%.

Декларация о прекращении существования СССР

26 декабря 1991 года Совет Республик ВС СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. Процесс распада Советского Союза начался во второй половине 1980-х годов с началом перестройки. К концу 1991 года все 15 стран уже провозгласили о выходе из СССР (первой была Литовская ССР, а последней — Казахская ССР), оставалось лишь поставить точку де-юре.

Источник: AP 2021

Самое смертоносное цунами в современной истории

26 декабря 2004 года возле северо-западного берега острова Суматры в Индийском океане произошло землетрясение магнитудой от 9,1 до 9,3 баллов, вошедшее в тройку самых сильных землетрясений за всю историю наблюдения. Возникшее в результате цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров.

Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек, последствия ощущались даже в ЮАР, в 6900 км от эпицентра.

Цунами стало самым смертоносным в современной истории.

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