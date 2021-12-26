00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 26 декабря
Восстание декабристов, официальный конец СССР, самое смертоносное цунами в истории и другие памятные события этого дня.
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26 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге была назначена присяга войск и правительственных учреждений новому императору Николаю I. Группа
Восстание имело сильнейший резонанс и повлияло на дальнейшую
26 декабря 1898 года работавшие во Французской академии наук Мария и Пьер Кюри сообщили об открытии радия. Ученые обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из руды, более радиоактивны, чем сам уран. Из них супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы и выделили радий, а также полоний, за что позже были удостоены Нобелевской премии.
В природе радий довольно редок. За столетие с момента открытия в мире удалось добыть всего лишь 1,5 кг этого вещества, которое выглядит как
26 декабря 1919 года Совнарком РСФСР принял декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР». Согласно документу всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте на родном или на русском языке. После революционных событий 1917 года борьба за всеобщую грамотность стала одним из приоритетов новой власти.
Уже через полгода после издания декрета в стране началась организация курсов ликбеза, издание учебной литературы, а народный комиссариат просвещения получил право привлекать всех грамотных лиц к обучению неграмотных на основе трудовой повинности.
По данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%.
26 декабря 1991 года Совет Республик ВС СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. Процесс распада Советского Союза начался во второй половине 1980-х годов с началом перестройки. К концу 1991 года все 15 стран уже провозгласили о выходе из СССР (первой была Литовская ССР, а последней — Казахская ССР), оставалось лишь поставить точку
26 декабря 2004 года возле
Цунами стало самым смертоносным в современной истории.