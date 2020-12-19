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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка создала необычные «гравюры» на бананах (фото)

Она просто наносит царапины, а остальную работу выполняет воздух.

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Во время самоизоляции люди открывают в себе неожиданные и разнообразные таланты. К примеру, британка Анна Хойницка начала рисовать картины на банановой кожуре.

Профессия Анны никак не связана с искусством — девушка помогает развиваться бизнесу в Эфиопии. Во время карантина, чтобы развлечься, Хойницка начала создавать «гравюры» на бананах — рисунки предметов, пейзажи и даже портреты.

Девушка просто наносит царапины острым предметом, а остальную работу выполняет естественное окисление.

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Анна Лысенко

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