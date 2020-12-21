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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Биологи показали, как осьминог ходит на «ногах» по океанскому дну (видео)

Выглядит это крайне необычно.

В середине декабря канал Discovery опубликовал на своей Facebook-странице необычное подводное видео, которое стало вирусным в соцсетях. В коротком ролике показан небольшой осьминог, который быстро передвигается по океанскому дну на двух «ногах», иногда опираясь и на третью.

Походка осьминога была полна решимости и явно удивила многих пользователей, которые были не готовы к такому повороту. А тем временем ученые уже давно узнали, что некоторые виды осьминогов предпочитают передвигаться по дну именно таким «пешим» образом. Кроме того, в таком положении им легче уклоняться от хищников.

Екатерина Гура

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