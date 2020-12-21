14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи показали, как осьминог ходит на «ногах» по океанскому дну (видео)
Выглядит это крайне необычно.
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В середине декабря канал Discovery опубликовал на своей
Походка осьминога была полна решимости и явно удивила многих пользователей, которые были не готовы к такому повороту. А тем временем ученые уже давно узнали, что некоторые виды осьминогов предпочитают передвигаться по дну именно таким «пешим» образом. Кроме того, в таком положении им легче уклоняться от хищников.
Екатерина Гура