15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитер делает цветочные торты, похожие на картины маслом (фото)
Настоящие произведения искусства, которые жалко есть.
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Кондитер Мири Надлер из Северной Каролины в 2019 году увидела в интернете ролик, как ее коллеги из Азии используют мастихины при украшении десертов. Ей понравился результат и она решила освоить эту технику, больше напоминающую масляную живопись, чем просто пекарское искусство.
Спустя месяцы практики Надлер настолько втянулась, что основала собственный бренд 10 Bloom Cakes по изготовлению уникальных и живописных тортов с цветами.
Главное в десертах Мири не начинка, а внешняя красота. Сначала она печет бисквитные коржи, а затем придает торту форму и украшает цветочными букетами из сливочного крема.
На украшение десерта у нее уходит несколько часов кропотливого труда, а цены на ее торты начинают от 100 долларов.
Екатерина Гура