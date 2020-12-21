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19:52 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Пользователи обсуждают играющего на синтезаторе кота (видео)

Кажется, в прошлой жизни он был композитором.

У блогера Марселя Гильманова живет рыжий кот-пианист по имени Барни. По словам хозяина, он посадил Барни за синтезатор около семи месяцев назад —‌ и если сначала питомец играл без особого удовольствия, лишь изредка нажимая на клавиши, то сейчас из-под его лапок выходят простенькие, но достойные для кота композиции!

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«Кто-нибудь еще хочет открыть джазовое кафе? Нет? Только я?», «Владелец этого кота, должно быть, сходит с ума от того, что его питомец —‌ джазовый музыкант. Этот кот умеет играть!» —‌ восхищаются котиком в Сети. Некоторые пользователи даже начали создавать дуэты с Барни. Смотрите, что у них получилось!

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«Лучшая инди-группа, которую я видела», «Выпускайте совместный сингл. И я серьезно!» —‌ пишут в комментариях.

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