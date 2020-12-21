19:52 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Пользователи обсуждают играющего на синтезаторе кота (видео)
Кажется, в прошлой жизни он был композитором.
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У блогера Марселя Гильманова живет рыжий
«Кто-нибудь еще хочет открыть джазовое кафе? Нет? Только я?», «Владелец этого кота, должно быть, сходит с ума от того, что его питомец — джазовый музыкант. Этот кот умеет играть!» — восхищаются котиком в Сети. Некоторые пользователи даже начали создавать дуэты с Барни. Смотрите, что у них получилось!
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