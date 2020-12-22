16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Санта-Клаус из США повис на проводах, спускаясь на парашюте (видео)
Чтобы снять «волшебника с подарками», пришлось вызывать спасателей.
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Житель американского города Сакраменто, чье имя держится в секрете, уже несколько лет подряд в канун Рождества наряжается в костюм
Однако в этом году все пошло не по плану. Спускаясь на землю, мужчина врезался в линию электропередач, запутался в проводах и повис на них вместе со своей техникой.
Самостоятельно выбраться
Чтобы безопасно вызволить мужчину, спасателям пришлось обесточить около 200 домов по всему району. К счастью, все закончилось благополучно.
Екатерина Гура