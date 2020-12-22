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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Санта-Клаус из США повис на проводах, спускаясь на парашюте (видео)

Чтобы снять «волшебника с подарками», пришлось вызывать спасателей.

Житель американского города Сакраменто, чье имя держится в секрете, уже несколько лет подряд в канун Рождества наряжается в костюм Санта-Клауса и дарит детям сладости. При этом появляется «волшебник» довольно оригинально — на специальном летательном аппарате с парашютом.

Однако в этом году все пошло не по плану. Спускаясь на землю, мужчина врезался в линию электропередач, запутался в проводах и повис на них вместе со своей техникой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самостоятельно выбраться Санта-Клаус не мог, а потому терпеливо дожидался спасателей, которые прибыли на место примерно через час, сообщает KCRA News.

Чтобы безопасно вызволить мужчину, спасателям пришлось обесточить около 200 домов по всему району. К счастью, все закончилось благополучно. Санта-Клаус не пострадал и даже был в отличном настроении.

Екатерина Гура

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