16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Московский художник «заселил» заброшенную деревню (видео)
На пустых домах появились нарисованные портреты «жителей».
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Московский уличный художник Алексей Медной превратил несколько заброшенных сел в Ивановской области в
Сначала художник украсил охотничий домик своего отца, куда он приезжал в детстве каждое лето. По словам Алексея, последний раз он был в деревне Сенино 16 лет назад и с тех пор жизнь здесь остановилась.
Чтобы хоть немного «оживить» это место, художник развесил повсюду яркие рисунки с изображением типичных деревенских жителей, занятых своими повседневными делами. Новыми «жильцами» пополнилась и соседняя деревня Ратманиха. Немногие оставшиеся здесь жители надеются, что
Кстати, сам Алексей останавливаться на двух деревнях не намерен и планирует продолжить проект и в других уголках России. Кроме того, сейчас художник заканчивает документальный фильм о своей работе.
Екатерина Гура