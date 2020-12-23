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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Московский художник «заселил» заброшенную деревню (видео)

На пустых домах появились нарисованные портреты «жителей».

Московский уличный художник Алексей Медной превратил несколько заброшенных сел в Ивановской области в арт-объекты. Заброшенные дома он украшает яркими фигурами нарисованных «местных жителей». Свой проект Алексей назвал «Уходящая жизнь».

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Сначала художник украсил охотничий домик своего отца, куда он приезжал в детстве каждое лето. По словам Алексея, последний раз он был в деревне Сенино 16 лет назад и с тех пор жизнь здесь остановилась.

Чтобы хоть немного «оживить» это место, художник развесил повсюду яркие рисунки с изображением типичных деревенских жителей, занятых своими повседневными делами. Новыми «жильцами» пополнилась и соседняя деревня Ратманиха. Немногие оставшиеся здесь жители надеются, что арт-проект столичного художника привлечет внимание к проблеме умирающих селений.

Кстати, сам Алексей останавливаться на двух деревнях не намерен и планирует продолжить проект и в других уголках России. Кроме того, сейчас художник заканчивает документальный фильм о своей работе.

Екатерина Гура

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