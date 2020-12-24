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12:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шеф-повар из Японии нарисовал портреты на блинчиках (фото)

Объединил любовь к аниме и кулинарии.

Японский шеф-повар Кейсуке Инагаки готовит фирменные блины с портретами популярных персонажей аниме.

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51-летний Инагаки работает в одном из ресторанов города Зама. Свою любовь к кулинарии и аниме он объединил еще в 2011 году, когда в качестве волонтера готовил для детей в своем родном городе Фукусима, пострадавшем от цунами и ядерной катастрофы. Чтобы привлечь внимание малышей, он начал делать на блинчиках рисунки. С тех пор его мастерство значительно возросло.

Секрет блинов повара прост: вместо обычного молока он использует соевое. Так блинчики получаются не желтыми, а белыми. Это отличный фон для рисунка.

Простой узор отнимает у Кейсуке Инагаки около 5 минут, а детально прорисованный портрет — до 30-ти. Но посетители ресторана готовы ждать сколько угодно, чтобы увидеть маленькое чудо.

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Анна Лысенко

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