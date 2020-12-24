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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как застрял в квартире с мамой и бывшей женой

Он высмеял ситуацию в забавных фотографиях.

Писатель-фрилансер и фотограф Нил Крамер из Нью-Йорка оказался в достаточно неудобной ситуации из-за коронавируса. Любитель уединенной жизни почти на год «застрял» в двухкомнатной квартире с мамой и бывшей супругой, оказавшись в центре их конфликтов. Но Крамер решил не отчаиваться и высмеять ситуацию в серии пародийных фотографий.

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В начале 2020 года ничто не предвещало Крамеру беды. Но затем его мать переехала во Флориду, где столкнулась с жилищной проблемой. Она решила пожить у сына несколько недель, пока вопрос не решится. Примерно в это же время Нилу позвонила из Калифорнии бывшая жена и тоже попросила ненадолго ее приютить: в доме у женщины полностью меняли водопровод.

Все трое не очень-то ладили между собой и раньше, а теперь должны были делить общую жилплощадь. Крамер утешал себя тем, что это продлится всего несколько недель. Но затем в стране объявили локдаун, и женщины не смогли вернуться к себе домой.

«Вначале было очень сложно устанавливать границы, но я думаю, что в конце концов человек приспосабливается ко всему, и, знаете, с трудом, но мы узнали друг друга по-новому», — сказал Крамер в комментарии Fox News.

Писатель и фотограф с удивлением отметил, что женщины в итоге нашли общий язык и даже стали подыгрывать ему ради фотосессий. «Я должен отдать должное им обоим», — отметил он. «Правда, время от времени мне приходится подкупать их пончиками», — добавил американец.

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Анна Лысенко

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