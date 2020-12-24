14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как застрял в квартире с мамой и бывшей женой
Он высмеял ситуацию в забавных фотографиях.
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В начале 2020 года ничто не предвещало Крамеру беды. Но затем его мать переехала во Флориду, где столкнулась с жилищной проблемой. Она решила пожить у сына несколько недель, пока вопрос не решится. Примерно в это же время Нилу позвонила из Калифорнии бывшая жена и тоже попросила ненадолго ее приютить: в доме у женщины полностью меняли водопровод.
Все трое не
«Вначале было очень сложно устанавливать границы, но я думаю, что в конце концов человек приспосабливается ко всему, и, знаете, с трудом, но мы узнали друг друга по-новому», — сказал Крамер в комментарии Fox News.
Писатель и фотограф с удивлением отметил, что женщины в итоге нашли общий язык и даже стали подыгрывать ему ради фотосессий. «Я должен отдать должное им обоим», — отметил он. «Правда, время от времени мне приходится подкупать их пончиками», — добавил американец.
Анна Лысенко