День в истории: 1 января

Новый год
В большинстве стран мира 1 января отмечают Новый год. Точная дата появления этого праздника неизвестна, но сохранились записи, говорящие о том, что традиции празднования и ритуалы встречи Нового года были при Юлии Цезаре.
В Древней Руси датой начала нового года считали день весеннего равноденствия. После принятия христианства летоисчисление стали вести со дня Пасхи. Затем, в 1492 году указом Ивана III день наступления нового года был перенесен на 1 сентября. А с начала января Новый год начали праздновать в 1700 году, по указу Петра I. По высочайшему повелению в этот день пускали салюты и ставили в домах ели, украшенные конфетами и пряниками.
После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в России было отменено. Эта традиция возродилась только в 1935 году в качестве детского праздника. А в 1937 году была официально поставлена первая советская елка. Но выходным днем 1 января стало только в 1947 году.
Последние бои гладиаторов в Риме
1 января 404 года стало последним днем в истории гладиаторских боев в Римской империи. Считается, что именно в этот день христианский монах Телемах спустился на арену Колизея и попытался остановить бой гладиаторов, за что зрители кровопролитного зрелища закидали монаха камнями. Позже Телемах был причислен к святым победомученикам.
К тому времени гладиаторские бои уже постепенно приходили в упадок. Последнее упоминание о гладиаторских школах датируется 397 годом. И хотя официально бои гладиаторов были запрещены существенно позже, они практически прекратились после обращения большей части римлян в христианство.
Введение Юлианского календаря в России
В 1700 году в этот день в России был введен Юлианский календарь. По предписанию Петра I вместо 1 января 7209 года «oт Сотворения мира» начали считать 1 января 1700 года «от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».
Юлианский календарь появился 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем. Однако к XX веку стала известна невысокая точность этого календаря: каждые 128 лет накапливается один дополнительный день. Практически все страны мира перешли на григорианский календарь к середине XX столетия. Россия отказалась от юлианской календарной системы в январе 1918 года.
Премьера фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
В этот день в 1976 году в 17.45 по первой программе Центрального телевидения впервые был показан фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Вопреки сложившемуся мифу, в первые годы после появления этот двухсерийный фильм на советском телевидении не повторяли ежегодно в новогодние праздники. За годы существования СССР его показывали всего лишь пять раз. А традиция ежегодно повторять одни и те же советские фильмы в новогодние праздничные дни появилась только в последние пару десятилетий.
Введение евро
Ровно 22 года назад в 11 европейских странах — Австрии, Бельгии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландах, Люксембурге, Финляндии, Франции и Португалии — была введена в безналичное обращение единая европейская валюта — евро. В наличных валюту ввели 1 января 2002 года. В течение первых двух месяцев после полного перехода евро и национальные денежные знаки первых стран еврозоны обращались параллельно. Затем старая валюта стран была полностью заменена на евро и исключена из оборота.