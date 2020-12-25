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16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Беспилотник снял уникальные кадры отдыха диких тигров (видео)

Обычно эти животные не собираются вместе.

В соцсетях появилось необычное видео, снятое с помощью дрона в Харбинском заповеднике в Китае. На кадрах видна большая группа маньчжурских тигров, которые вместе лежат на земле под деревом и греются на солнце.

Маньчжурский тигр (его также называют амурским или уссурийским) обитает на Дальнем востоке России и в северо-восточном Китае. Он является одним из исчезающих видов животных и занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Увидеть этих диких кошек в таком количестве и в одном месте — редкая удача.

Екатерина Гура

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