16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Беспилотник снял уникальные кадры отдыха диких тигров (видео)
Обычно эти животные не собираются вместе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В соцсетях появилось необычное видео, снятое с помощью дрона в Харбинском заповеднике в Китае. На кадрах видна большая группа маньчжурских тигров, которые вместе лежат на земле под деревом и греются на солнце.
Маньчжурский тигр (его также называют амурским или уссурийским) обитает на Дальнем востоке России и в
Екатерина Гура