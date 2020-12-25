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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец нашел золотой клад возрастом 2 тысячи лет благодаря птицам

Находка могла принадлежать легендарной Боудикке.

Орнитолог-любитель из Великобритании, имя которого не называют, обнаружил около 1300 золотых монет возрастом 2 тысячи лет.

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Британец, которому немного за 50, следил за воздушной «дракой» канюка с парой сорок, а когда опустил взгляд на вспаханное поле, заметил золотой блеск, сообщает Treasure Hunting. Он рассмотрел монеты поближе и бросился домой за металлоискателем. Через несколько часов мужчина смог собрать внушительный клад, который датируется 40−50 годами нашей эры.

По оценкам экспертов, каждая из 1300 монет может стоить до 650 фунтов стерлингов (64,3 тыс. рублей), а весь клад оценивается в 845 тысяч фунтов стерлингов (почти 84 миллиона рублей).

В эпоху, когда был спрятан клад, в Англии вспыхнуло антиримское восстание Боудикки. Ученые допускают, что легендарная кельтская воительница, возглавившая борьбу после смерти мужа, могла спрятать не один золотой клад для своей военной кампании.

Анна Лысенко

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