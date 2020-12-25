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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии нашли 120-летнюю коробку шоколада

У конфет был «интересный» запах, говорят в библиотеке, в которой сделали находку.

Сотрудники Национальной библиотеки Австралии обнаружили коробку шоколада со 120-летней «выдержкой».

Исследователи изучали бумаги австралийского поэта Эндрю Бартона «Банджо» Патерсона, известного балладами и стихотворениями, действие которых происходит в сельской Австралии. Среди рукописей и документов они внезапно нашли и сувенирную коробку конфет, сообщил официальный сайт библиотеки.

Как удалось установить, такие конфеты в качестве подарков были отправлены от имени королевы Виктории солдатам в Южную Африку во время англо-бурской войны в 1900 году. Скорее всего, Патерсон купил шоколад у одного из солдат, когда работал военным корреспондентом.

«Распаковав конфеты, мы ощутили довольно интересный запах», — рассказала сотрудница библиотеки Дженнифер Тодд.

Анна Лысенко

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