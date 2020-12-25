В Австралии нашли 120-летнюю коробку шоколада

Сотрудники Национальной библиотеки Австралии обнаружили коробку шоколада со 120-летней «выдержкой».
Исследователи изучали бумаги австралийского поэта Эндрю Бартона «Банджо» Патерсона, известного балладами и стихотворениями, действие которых происходит в сельской Австралии. Среди рукописей и документов они внезапно нашли и сувенирную коробку конфет, сообщил официальный сайт библиотеки.
Как удалось установить, такие конфеты в качестве подарков были отправлены от имени королевы Виктории солдатам в Южную Африку во время англо-бурской войны в 1900 году. Скорее всего, Патерсон купил шоколад у одного из солдат, когда работал военным корреспондентом.
«Распаковав конфеты, мы ощутили довольно интересный запах», — рассказала сотрудница библиотеки Дженнифер Тодд.