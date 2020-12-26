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11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тысячи птиц «оккупировали» озеро в Китае (фото)

Это место — важный пункт остановки на пути в теплые края.

Удивительную картину можно наблюдать в конце декабря в городском округе Суцянь провинции Цзянсу на востоке Китая. На расположенные здесь водно-болотные угодья озера Хуцзэху прилетают огромные стаи перелетных птиц. В этом году их оказалось необычно много.

На кадрах, снятых на озере, можно увидеть тысячи птиц, кружащих в небе и напоминающих живые тучи.

Эти заболоченные территории площадью в 50 тысяч гектаров — важный пункт остановки перелетных птиц на пути в теплые края. Здесь много чистой воды и еды, а благодаря реализации мер по защите и восстановлению окружающей среды численность птиц на этих водно-болотных угодьях ежегодно увеличивается.

Екатерина Гура

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