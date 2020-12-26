11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи птиц «оккупировали» озеро в Китае (фото)
Это место — важный пункт остановки на пути в теплые края.
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Удивительную картину можно наблюдать в конце декабря в городском округе Суцянь провинции Цзянсу на востоке Китая. На расположенные здесь
На кадрах, снятых на озере, можно увидеть тысячи птиц, кружащих в небе и напоминающих живые тучи.
Эти заболоченные территории площадью в 50 тысяч гектаров — важный пункт остановки перелетных птиц на пути в теплые края. Здесь много чистой воды и еды, а благодаря реализации мер по защите и восстановлению окружающей среды численность птиц на этих
Екатерина Гура