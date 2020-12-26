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13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уволенный воспитатель в США выиграл 250 тысяч долларов

Радостное завершение непростого года.

Источник: Reuters

Житель американского штата Северная Каролина по имени Джо Кэмп выиграл в лотерею 250 тысяч долларов. Это случилось после череды несчастий, которые преследовали мужчину весь год, сообщает CNN.

Кэмп работал учителем в дошкольном заведении города Шарлотт около 20 лет, но в сентябре из-за пандемии коронавируса его сократили, а через месяц умер пожилой отец американца. Эти события повергли мужчину в депрессию.

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Тем не менее, Кэмпу пришлось взять себя в руки. «У меня много друзей и родственников, которые говорили мне, чтобы я держался и продолжал верить в себя», — рассказал он журналистам.

Решив делать вид, что все идет как раньше, Кэмп по привычке купил на заправке два лотерейных билета. Первый скретч-билет не принес ему ничего. Но когда мужчина стер защитный слой на втором, то не поверил своим глазам. «Я упал на колени прямо у бензоколонки», — поделился победитель.

Кэмп планирует потратить выигрыш на свою дочь. Он оплатит образование девушки и купит дом, который затем передаст в наследство близким.

Анна Лысенко

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