13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уволенный воспитатель в США выиграл 250 тысяч долларов
Радостное завершение непростого года.
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Житель американского штата Северная Каролина по имени Джо Кэмп выиграл в лотерею 250 тысяч долларов. Это случилось после череды несчастий, которые преследовали мужчину весь год, сообщает CNN.
Кэмп работал учителем в дошкольном заведении города Шарлотт около 20 лет, но в сентябре
Тем не менее, Кэмпу пришлось взять себя в руки. «У меня много друзей и родственников, которые говорили мне, чтобы я держался и продолжал верить в себя», — рассказал он журналистам.
Решив делать вид, что все идет как раньше, Кэмп по привычке купил на заправке два лотерейных билета. Первый
Кэмп планирует потратить выигрыш на свою дочь. Он оплатит образование девушки и купит дом, который затем передаст в наследство близким.
Анна Лысенко