94-летний итальянец попросил полицейских отпраздновать вместе Рождество

94-летний итальянец из городка Альто-Рино почувствовал себя таким одиноким на Рождество, что позвонил карабинерам.
Пожилой мужчина спросил у полицейских, нет ли у них свободного офицера, который мог бы приехать на 10 минут, чтобы они вместе произнесли праздничный тост, сообщает La Repubblica.
Карабинеры пришли на выручку дедушке, дети и внуки которого живут в другом городе и не смогли приехать из-за локдауна в стране. К пожилому итальянцу пришли в гости сразу два полицейских. Они выслушали его воспоминания о тесте, который был начальником полиции во время Второй мировой войны, посмеялись над анекдотами, а затем все вместе позвонили родственникам мужчины по видеосвязи.