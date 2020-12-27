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18:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

94-летний итальянец попросил полицейских отпраздновать вместе Рождество

Они согласились и приехали в гости.

94-летний итальянец из городка Альто-Рино почувствовал себя таким одиноким на Рождество, что позвонил карабинерам.

Пожилой мужчина спросил у полицейских, нет ли у них свободного офицера, который мог бы приехать на 10 минут, чтобы они вместе произнесли праздничный тост, сообщает La Repubblica.

Карабинеры пришли на выручку дедушке, дети и внуки которого живут в другом городе и не смогли приехать из-за локдауна в стране. К пожилому итальянцу пришли в гости сразу два полицейских. Они выслушали его воспоминания о тесте, который был начальником полиции во время Второй мировой войны, посмеялись над анекдотами, а затем все вместе позвонили родственникам мужчины по видеосвязи.

Анна Лысенко

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