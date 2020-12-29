Man walks circumference of earth without leaving home city https://t.co/O6Tv4e6EgU— The Independent (@Independent) December 27, 2020
12:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ирландец «обошел Землю», не покидая города
Захотел немного сбросить вес.
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70-летний житель Ирландии Винод Баджадж за четыре года прошагал больше 40075 км, что соответствует окружности Земли.
При этом мужчина даже не покидал родного города Лимерик, сообщает The Independent.
Ирландец родом из Индии решил начать длительные прогулки в 2016 году, когда заметил, что очень прибавил в весе. Он установил трекер на телефоне и начал гулять по несколько часов в день.
Когда Винод прошел дистанцию, соответствующую окружности Луны, он поставил себе новую цель — «преодолеть» окружность Марса, а затем и Земли.
Баджадж достиг результата, сделав больше 54,6 млн шагов за 8322 часа и сжег почти 1,5 млн калорий меньше, чем за 1,5 тыс. дней.
Анна Лысенко